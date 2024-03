WEC | La Peugeot si prepara per 'mettere le ali' ?

Peugeot ha chiuso un ciclo significativo della propria storia nel FIA World Endurance Championship (WEC) sabato scorso in occasione della 1812km del Qatar. I francesi hanno infatti disputato l'ultima prova con l'attuale versione della 9X8, presente in pista senza l'ala posteriore.

Un podio sfiorato in Qatar

Il programma sportivo della 9X8, Hypercar erede della storica ed indimenticabile 908, ha avuto una vita piuttosto travagliata. Il debutto di Monza del 2022 ha preceduto di dodici mesi un primo storico podio, unico risultato in Top3 in oltre un anno e mezzo d'azione.

Sabato 2 marzo una nuova prestazione nella parte alta della graduatoria è stata sfiorata, un sogno che si è infranto nel corso degli ultimi due passaggi. Un problema nel rifornimento, non un errore di calcolo nell'inserimento del carburante, è stata la causa di un prematuro arresto e della successiva squalifica per non aver rispettato le norme previste nel rientro ai box dopo la corsa.

La battaglia con Porsche ha caratterizzato le prime ore, il ritmo mostrato in quel di Lusail è un dato indicativo da tenere in considerazione. Per trovare una prestazione simile dobbiamo trovare alla 24h Le Mans dello scorso giugno, evento diametralmente opposto rispetto alla sfida araba per un'infinità di ragioni.

La Peugeot 9X8 in pista a Lusail nel FIA WEC

Peugeot pronta per il prossimo step

Imola segnerà un test importante per Peugeot che inserirà un'ala al posteriore. L'appendice aereodinamica è indubbiamente la novità più importante della 9X8 EVO, prototipo studiato esclusivamente per gradire un singolo tracciato.

Quanto visto nel 2023 sul ‘Circuit della Sarthe’ era stato notevole, una storia che potremmo rivivere il prossimo giugno. Gli aggiornamenti che tutti aspettiamo sono indubbiamente significativi, la curiosità è tanta nel vedere un pista un prototipo completamente aggiornato che promette di sfidare Toyota, Ferrari, Porsche e Cadillac con costanza.

Peugeot sembra aver risolto i tanti problemi di affidabilità visti principalmente nel 2022, un periodo chiave in vista della significativa evoluzione che commenteremo ad aprile.

Il Bel Paese segna una nuova pietra miliare nel progetto 9X8 dopo la presentazione (Monza 2021), il debutto (Monza 2022) ed il primo podio (Monza 2023). Cosa accadrà dopo Imola 2024?

Luca Pellegrini