WEC | 24h Le Mans, Peugeot: peggio di così non si può

Peugeot esce con le ossa rotte dalla 92ma edizione della 24h Le Mans, evento più significativo della stagione agonistica. I francesi, dopo i buoni segnali mostrati lo scorso anno, alzano bandiera bianca nonostante gli ingenti investimenti per rinnovare la propria 9X8.

Le Mans 2024, missione fallita per Peugeot

L'inserimento dell'ala posteriore ed una modifica sostanziale all'interno dell'intero sistema 9X8 non hanno cambiato l'esito finale della 24h Le Mans a favore dei padroni di casa.

Peugeot non è mai stata della partita in qualifica e soprattutto in gara non riuscendo a risalire lo schieramento in nessuna occasione. Il sole, la pioggia, il giorno e la notte hanno portato al medesimo risultato, una prestazione che ovviamente non convince i vertici della casa del Leone che dal 2022 sono entrati con forza nel FIA World Endurance Championship.

Lamborghini, con una LMDh completamente inedita, ha saputo reggere il confronto con Peugeot che almeno per quest'anno non ha avuto problemi di affidabilità. I tecnici non sono però riusciti non solo ad attaccare i rivali, ma semplicemente a replicare la discreta prestazione del 2023, sfumata nella notte con un impatto di Menezes alla frenata di Daytona.

Ripartire verso il futuro…

Attualmente Peugeot ha conquistato un podio in occasione della 6h Monza 2023 e successivamente ha provato a vincere in occasione della 1812km del Qatar. I risultati ottenuti sono risalenti alla vecchia versione della 9X8, prototipo senza ala posteriore unico nel proprio genere.

Ora attendiamo con impazienza di avere un risultato positivo anche per la nuova 9X8 EVO, vettura progredita sotto molti aspetti da cui obiettivamente ci si attendeva molto di più. Non vi saranno stati dei problemi tecnici significativi nell'ultimo week-end, ma nel 2024 è completamente mancata la performance per anche solo avvicinare i migliori dello schieramento.

La 24h du Mans 2024 segna quindi il punto più basso del programma sportivo Peugeot nel FIA WEC dalla 6h Monza 2022 ad oggi. Dalla negativa prestazione casalinga si può solo recuperare, un week-end negativo da scordare velocemente.

Da Le Mans - Luca Pellegrini