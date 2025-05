MotoGP | GP Gran Bretagna, qualifiche: Quartararo fa la tripletta, Bagnaia in prima fila

Fabio Quartararo ci sta prendendo gusto e a Silverstone ha conquistato la terza pole position consecutiva: il francese ha messo in fila le Ducati, siglando il miglior tempo in 1.57.233 e battendo il record della pista con margine, confermando l'ottimo stato di forma della Yamaha, soprattutto in qualifica, che deve però provare a confermarsi in gara.

Quartararo beffa le Ducati

Per Quartararo è la terza pole di fila, cosa che non gli capitava dal 2021 quando, in quell'occasione, ne conquistò 5.

Il feeling sul giro secco è incredibile, sappiamo che il grip non conta tanto mentre è più difficile gestire la gomma in gara. Abbiamo bruciato delle tappe, sono contento, proveremo a fare una bella gara, penso che sia possibile. Sono più ottimista per domani che per oggi, con la soft abbiamo un drop grande. A Le Mans avevo fatto una sprint intelligente, oggi cercherò di lottare con loro e di divertirmi.

Il francese ha battuto Alex Márquez, migliore delle Ducati, con oltre 3 decimi di vantaggio, segno che la Yamaha sta diventando una forza da non sottovalutare in qualifica. Per il #73 di Gresini risultato positivo considerando l'highside che lo ha visto coinvolto alla Stowe nel corso delle FP2.

He was definitely caught off guard 😱



Glad to see Alex is all up and walking 👍#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/GbtPjjS7Li — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 24, 2025

Terzo tempo per Pecco Bagnaia, che ha chiuso con poco meno di 6 decimi di distacco da Quartararo ma che si è posizionato, per la prima volta, davanti al suo compagno di squadra in qualifica.

Alla fine abbiamo fatto il massimo, abbiamo dei limiti con il davanti e c'è il rischio che si chiuda dappertutto. La prima fila è un ottimo risultato, dovremo cercare di trovare qualcosa oggi per chiudere il gap con Alex. La Sprint con la soft dietro sarà veloce, dovremo spingere da subito. La gara lunga vedremo, dovremo capire quale gomma scegliere, la soft è molto morbida e nel secondo tentativo soffriva già.

Quarto tempo proprio per Marc Márquez, che manca la prima fila per la prima volta da Sepang '24 e che nel finale ha rischiato a Copse, vanificando il suo tentativo finale. In seconda fila con lui ci saranno Fermin Aldeguer e Jack Miller. Terza fila per Fabio di Giannantonio, settimo a quasi nove decimi da Quartararo e che precede le due Honda di Marini e di Zarco. Quarta fila invece composta da Morbidelli, Bezzecchi e Rins, che rispetto al compagno di squadra paga 1"2 di ritardo. Da segnalare che Morbidelli dovrà scontare tre posizioni di penalità per un impeding avvenuto ieri nel corso delle pre-qualifiche.

In Q1 fuori tutte le KTM

Nel Q1, dove a passare sono stati Marini e Morbidelli, il primo degli esclusi è stato Joan Mir, fuori per 23 millesimi a favore dell'italiano del team VR46. Eliminate tutte le KTM, con Acosta quarto e primo tra i piloti della casa austriaca, con Bastianini settimo, Viñales ottavo e incapace di fare l'ultimo tentativo per un problema alla moto che lo ha costretto a fermarsi in prossimità dell'ingresso in pit lane, e con Binder terzultimo.

Credits: MotoGP

Assente invece Ai Ogura, che non disputerà le due gare del weekend a causa di una possibile frattura della tibia a seguito di una caduta subita nel turno di ieri mattina e scoperta dopo ulteriori esami svolti nella mattinata odierna. Se la diagnosi dovesse essere confermata, per Ogura c'è il rischio di dover saltare anche il prossimo round di Aragon.

La classifica finale

Credits: MotoGP

Il programma prevede il via della Sprint alle 17 ora italiana (le 16 inglesi), domani invece semaforo verde alle 14 con Moto2 previste alle 12.15 e Moto3 alle 15.30.

Mattia Fundarò