GTWC Europe | Hockenheim, gara-1: Mercedes vince respingendo BMW

Maro Engel/Lucas Auer vincono gara-1 ad Hockenheim del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. La coppia di Winward Racing Team MANN-FILTER e Mercedes #48 svetta in Germania dopo una lunghissima bagarre contro Charles Weerts/Dries Vanthoor (Team WRT BMW #32). Ferrari conclude il podio con Emil Frey Racing #14 ed il binomio composto da Konsta Lappalainen/Ben Green.

Ferrari controlla la scena, BMW recupera

Dalla pole, Eliseo Donno ha saputo fare la differenza annullando ogni ipotetico assalto da parte di Ben Green e Lucas Auer. La Ferrari 296 GT3 #14 Emil Frey Racing e la Mercedes AMG GT3 #48 Winward Racing Team MANN-FILTER hanno iniziato a duellare nei minuti seguenti per la seconda posizione, una dinamica che ha permesso all'italiano di AF Corse Ferrari #71 di allungare in solitaria.

Partenza stellare anche da parte di BMW dopo una qualifica difficile. Dan Harper (Century Motorsport BMW #911) ha conquistato in scioltezza il primato in Bronze Cup, l'ex campione del British GT Championship è stato perfetto al via sulla falsariga di quanto realizzato da Charles Weerts. Il belga di WRT #32 ha infatti ottenuto un posto in Top10 in pochi minuti dopo uno start dalla 19ma posizione.

Auer ha passato con forza Green al tornantino di curva 6, l'austriaco si è lanciato all'inseguimento di Donno prima di cedere il volante a Maro Engel.

Mercedes al top, BMW in lotta con WRT #32

Il tedesco si è trovato davanti alla Ferrari #71 di Tom Fleming una volta effettuata la sosta ai box. Il pilota che corre regolarmente anche nel DTM ha quindi provato a restare al vertice, una missione non scontata contro la rientrante BMW M4 GT3 #32 del Team WRT

Vanthoor ha cercato in ogni modo di passare Engel, il padrone di casa ha risposto con la riconoscibile AMG GT3 #48. L'ex vincitore della FIA GT World Cup ha potuto festeggiare la seconda affermazione stagionale con Lucas Auer dopo il dominio di race-2 in quel di Brands Hatch.

Mercedes ha quindi preceduto la BMW #32 e la Ferrari #14 Emil Frey Racing di Konsta Lappalainen/Ben Green. Quarta piazza assoluta per la Ferrari #71 AF Corse di Eliseo Donno/Thomas Fleming, meritatamente vincitori in Silver Cup dopo una spettacolare bagarre contro Calan Williams/Sam De Haan (WRT BMW #30).

GTWC Europe Hockenheim, race-1: nelle altre categorie: Ferrari al top in Silver, BMW devastante in Bronze

Ferrari ha come già detto vinto la Silver Cup con Eliseo Donno/Thomas Fleming, padroni della scena al rientro nel GTWC Europe dopo aver saltato il round di Misano per un incidente avuto nelle prove libere.

#71 Ferrari vince in Silver Cup ad Hockenheim - Credits: GTWC Europe

Calan Williams/Sam De Haan (WRT BMW #30) e l'Audi #26 Sainteloc Racing hanno concluso il podio in Silver Cup, mentre BMW ha letteralmente dominato la classe Bronze con Darren Leung/Dan Harper.I campioni in carica del British GT Championship non hanno avuto avversari, abili ad imporsi con margine nei confronti di Sandy Mitchell/Rob Collard ( Barwell Motorsport Lamborghini #78) e Eddie Cheever III/Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing Ferrari #93).

Menzione d'onore anche per la Gold Cup con la bellissima lotta tra Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini #6) e Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25). Il marchio italiano ha primeggiato sulla casa teutonica, i due equipaggi citati hanno preceduto con margine l'Audi #88 di Tresor Attempto Racing.

Domani alle 14.15 una nuova prova da non perdere, corsa che verrà preceduta come sempre dall'apposita sessione di qualifica.

Luca Pellegrini