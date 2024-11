WEC | Ferrari lotta fino alla fine per il Mondiale in Bahrain

Ferrari ha lottato per il titolo piloti e costruttori fino alla fine durante la 8h del Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship. La 499P #51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi ha ottenuto sul campo il secondo posto beffando la Porsche Penske #5, un risultato modificato nel post gara da una penalità.

Ferrari fino all’ultimo in lotta per il Mondiale

La #51 ha lottato per il titolo costruttori a più riprese controllando a lungo la corsa araba. Ottimo recupero anche da parte della gemella #50 che con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco ha lottato fino alla fine per il titolo piloti. Tutto è sfumato a sessanta minuti dalla conclusione, l’equipaggio che ha vinto l’ultima 24h Le Mans ha dovuto arrendersi in seguito ad una foratura causata da un contatto con l’Alpine #36.

La Ferrari #50 ha dovuto arrendersi in 12ma piazza alle spalle anche della Porsche #6 campione nella classifica piloti con Vanthoor/Estre/Lotterer. Il marchio italiano ha completato in ogni caso un sabato all’attacco mostrandosi per gran parte dell’evento in testa allo schieramento.

Beffa per la Ferrari #51

Niente da fare anche per la Ferrari #51 che dopo il COTA ed il Fuji non riesce a tornare nella Top10. Il prototipo tricolore è stato penalizzato dagli Steward con la decisione numero 40, emessa poche ore dopo la chiusura dell’ultimo atto del 2024. Secondo il documento, sulla vettura sarebbero stati utilizzati 28 pneumatici complessivi anziché i 26 previsti tra qualifiche e gara.

Ferrari ha precisato che l’equipaggio ha rispettato il limite delle 26 coperture ma, per un errore, nell’arco della gara sono stati impiegati gli pneumatici che erano stati montati sulla vettura per schierarla in griglia anziché quelli rodati durante la qualifica che erano destinati alla corsa. Queste due gomme non sono state considerate come parte del contingente allocato dalla squadra, la decisione dei commissari sportivi è stata inevitabile.

Cala il sipario sulla stagione 2024 di Ferrari che per la prima volta ha vinto con la 499P privata #83 AF Corse dopo aver ottenuto il secondo acuto consecutivo nella leggendaria 24h Le Mans.

Luca Pellegrini