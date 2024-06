Larry ten Voorde regna a Imola nella Porsche Carrera Cup Italia | A Ruota Libera

Due su due per Larry ten Voorde a Imola al termine del secondo atto della Porsche Carrera Cup Italia, protagonista assoluta della 15ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Il campione in carica resta per ora l'unico vincitore della serie tricolore allungando sui rivali in classifica.

Imola, race-1: Larry subito davanti

Dalla prima piazza al successo per il #1 dell'Enrico Fulgenzi Racing, abile a respingere ogni ipotetico assalto da parte di Keagan Masters (Ombra Racing #8) e Marvin Klein (Target Competition #26).

Il sudafricano ed il francese sono stati subito ‘abbandonati’ dal rivale olandese, vincitore con un buon margine sui rivali. Ottima quarta piazza per il competitivo Francesco Braschi (Dinamic Motorsport #28), abile ad avere la meglio nei confronti di Lirim Zendeli (Ombra Racing #12).

Race-2 a Imola con ten Voorde davanti - Credits: Porsche Carrera Cup Italia

Imola, race-2, ten Voorde si conferma

Larry ten Voorde ha mantenuto con forza la leadership nella race-2 di Imola dopo una partenza non perfetta. Il #1 dello schieramento ha dovuto rispondere all'assalto di Masters, unico in grado durante l'intero arco della competizione ad impensierire il pluricampione della Porsche Mobil 1 Supercup che questo fine settimana ha corso parallelamente anche la 24h del Nurburgring.

Il promettente sudafricano ha poi dovuto guardarsi le spalle dal ritorno di Klein, apparentemente superiore nell'impegnativo tracciato dedicato ad Enzo e Dino Ferrari. Janne Stiak (Target Competition #40) e Diego Bertonelli (The Driving Experiences #21) hanno completato la Top5 precedendo la vettura #15 Dinamic Motorsport di Aldo Festante.

Prossimo atto a metà luglio al Mugello.

Super GT, Suzuka: Alesi/Sasahara padroni della scena

Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi si impongono dalla pole nella terza prova del Super GT 2024, la prima in programma a Suzuka. Deloitte TOM’S GR Supra #37 non sbaglia nelle tre ore d'azione, la Toyota ottiene la seconda affermazione stagionale dopo il trionfo nell'opening round di Okayama.

Kazuya Oshima/Nirei Fukuzumi (ENEOS X PRIME GR Supra #14), sanzionati nell'ultima sosta per un'infrazione in pit road, hanno dovuto accontentarsi della seconda piazza davanti a Hiroki Otsu/Ren Sato (ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16), Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette (MARELLI IMPUL Z #12) e Sho Tsuboi/Kenta Yamashita (au TOM’S GR Supra #36).

Interessante anche la competizione in GT300 con la prima significativa affermazione da parte della nuova Aston Martin Vantage EVO. D'Station Racing trionfa con Tomonobu Fujii/Charlie Fagg, la coppia vince con margine nei confronti di Tsutsumi/Hibiki Taira (muta Racing GR86 GT #2) e Yoshiaki Katayama/Roberto Merhi (UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI #6).

Prossimo evento al Fuji Speedway per la seconda volta stagionale ad agosto.

GTWC Australia, The Bend: Mercedes ed Audi sugli scudi

Peter Hackett/ Declan Fraser (Triple Eight Race Engineering Mercedes #888) e Brad Schumacher/Will Brown (MPC Audi #87) si dividono le vittorie al The Bend nel terzo atto del Fanatec GT World Challenge Australia Powered by AWS.

L'AMG GT3 ha controllato abilmente la scena nella race-1 respingendo gli attacchi da parte di Chaz Mostert/Liam Talbot #1 e Elliott Schutte/ Jaxon Evans #8.

Le due Ferrari 296 GT3 del team Arise GT hanno provato a fare la differenza anche nella seconda competizione, decisa ai box a favore dell'Audi #87 del MPC. Le penalità di tempo inflitte ai protagonisti in base alla corsa del sabato hanno sorriso a Brad Schumacher, meritatamente a segno davanti alle due Rosse. Niente Top3 in entrambe le corse da parte di Brendon Leitch/Tim Miles (MPC Audi #7), neozelandesi all'attacco del podio in entrambe le occasioni.

Ad agosto si tornerà in azione in Queensland.

#87 MPC Audi - Credits: GTWC Australia

TCR Europe, Salisburgo: Girolami e Volt si dividono il bottino, Comte nuovo leader

Franco Girolami e Ruben Volt si dividono il bottino a Salisburgo nel TCR Europe, Aurélien Comte ottiene il primato assoluto del campionato dopo le prime sei impegnative competizioni della stagione.

Girolami ha vinto con la Cupra #72 del Monlau Motorsport la race-1 dalla pole position, l'argentino ha tenuto testa alle due Honda di ALM Motorsport affidate a Ignacio Montenegro ed a Ruben Volt.

Quest'ultimo ha colto una bellissima affermazione nella race-2, caratterizzata da una breve red flag dopo un impatto contro le barriere da parte di Rubén Fernández (GOAT Racing Honda).

L'estone ha quindi tenuto il primato fino alla bandiera a scacchi concludendo davanti al compagno di box Levente Losonczy ed al già citato Comte (Sylvain Pussier Cupra). Il francese, nonostante l'assenza di vittorie, è diventato il nuovo leader del campionato, abile a sfruttare la negativa prestazione nella race-2 di Girolami in seguito ad un contatto contro le barriere nella prima impegnativa chicane.

Ad agosto si tornerà in pista nella meravigliosa location di Spa-Francorchamps (Belgio).

Girolami in azione a Salisburgo - Credits: TCR Europe

NASCAR Xfinity Series, Portland: SVG vince per la prima volta

Shane van Gisbergen ha ottenuto a Portland la prima affermazione in carriera nella NASCAR Xfinity Series. Il neozelandese ha fatto la differenza nel finale, il ‘kiwi’ è ora ufficialmente parte anche dei NASCAR Playoffs per la prima volta in carriera.

Il #97 del Kaulig Racing (Quad Lock Chevrolet) ha beffato Justin Allgaier (BRANDT Chevrolet #7) e Sammy Smith (Pilot Flying J Chevrolet #1), entrambi in battaglia per la vittoria finale fino all'ultimo restart.

Prima gioia in NASCAR Xfinity per l'ex campione del Repco Supercars Championship, notoriamente uno dei migliori sui road course. SVG si è preso una significativa rivincita a Portland dopo aver sfiorato il successo al COTA a marzo.

Tra una settimana un nuovo evento da non perdere a Sonoma in California.

NASCAR Truck Series, Gateway: Heim x4

Quarta affermazione in stagione, nona in carriera, nella NASCAR Truck Series per Corey Heim. Il #11 di Safelite Toyota svetta nell'impegnativo World Wide Technology Raceway dopo una nuova significativa prova di forza.

Christian Eckes ( Gates Hydraulics Chevrolet #19), Nick Sanchez (Gainbridge Chevrolet #2) e Ty Majeski (Road Ranger/ Bucked Up Ford #98), vincitore di entrambe le Stage che non ha saputo confermarsi nella parte decisiva della manifestazione.

Tre settimane di pausa per la NASCAR Truck Series che tornerà a fine mese da Nashville.

Nella prossima puntata…

Oltre al DTM a Zandvoort e soprattutto ai test della 92ma edizione della 24h Le Mans tornerà il TCR World Tour da Mid-Ohio per la prima volta nella propria storia.

Per quanto riguarda ‘A Ruota Libera’ spazio alla NASCAR, al BTCC (Thruxton) ed all'IMSA Michelin PIlot Challenge che nello Stato dell'Ohio effettuerà la propria seconda competizione da quattro ore in un week-end indipendente rispetto all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini