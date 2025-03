FIA F2 | Christian Mansell lascia le corse, chi sarà il sostituto?

Con un post sui canali social è arrivato l'annuncio: Christian Mansell lascia le corse. Il pilota australiano quest'anno avrebbe disputato la FIA F2 da titolare, a differenza della breve esperienza della stagione scorsa. Compito del team Rodin Motorsport ora è di trovare il suo sostituto.

Mansell lascia le corse: l'annuncio

Conosciuto, oltre che per il talento, per soffrire di diabete di tipo 1, Christian Mansell era pronto per la sua prima stagione completa in categoria. Atteso in quanto pilota di casa, non sarà però sulla griglia di partenza dell'Albert Park, dopo aver annunciato sui social media una pausa a tempo indeterminato dalle corse.

“Per motivi personali ho deciso di allontanarmi dalle corse per un po' di tempo”, ha scritto. “Vi terrò aggiornati sui piani futuri”.

Mansell ha fatto progressi costanti nella scala della F1 negli ultimi anni, dopo aver debuttato nel FIA F3 nel 2022 con il team Carlin. Nel 2023 ha ottenuto il 12° posto nella sua prima stagione completa in FIA F3 e nella scorsa stagione ha continuato la sua carriera in F3 con il team ART Grand Prix, ottenendo ottimi risultati Durante l'anno, l'australiano ha conquistato 5 podi, tra cui una vittoria. Tra i protagonisti della categoria, ha acquisito la fiducia necessaria per il salto di categoria.

Per Mansell, questo è un ritorno in F2. Nel 2024, infatti, ha fatto il suo debutto con il team Trident Motorsport sostituendo Roman Staněk per gli ultimi tre round della stagione. Ottenendo punti in tre delle sei gare a cui ha preso parte, Christian ha impressionato per la sua capacità di adattamento soprattutto a Baku dove, in una pista mai vista prima, si è qualificato decimo, posizione valsagli la pole position in griglia invertita.

Leggi quest'intervista esclusiva in cui si racconta, tra corse e diabete

Ed ora?

Le aspettative di Christian Mansell e Rodin Motorsport per la stagione 2025 erano alte. Ora non resta che scoprire chi affiancherà Alex Dunne in questa stagione di F2. La certezza è che sarà un percorso in salita per chi lo sostituirà, non avendo fatto i test pre-stagionali.

Intanto, auguriamo a Christian il meglio per il futuro, in attesa di rivederlo in pista.

Anna Botton