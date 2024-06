WEC | Antonello Coletta: "La certezza delle regole è fondamentale"

Antonello Coletta ha espresso la propria opinione ai media presenti in quel di Le Mans in vista della 92ma edizione della competizione che dal 2012 è valida anche per il FIA World Endurance Championship. Il riferimento di Ferrari per il Mondiale e non solo ha parlato di vari tempi ai media presenti in Francia, tra cui LiveGP.it.

Il bilancio del 2024 di Antonello Coletta

Il manager italiano ha esordito affermando:

Se andiamo a vedere la nostra posizione in campionato non possiamo essere contenti, ma ovviamente siamo soddisfatti della competitività della vettura. A Spa eravamo davanti e credo che saremmo riusciti a concludere sul podio con almeno una vettura, anche ad Imola siamo stati competitivi. La pioggia ha portato ad un errore, abbiamo analizzato nel dettaglio quanto successo e quale sia stata l'incomprensione che c'è stata. Se si commettono degli errori è giusto pagare.

Antonello Coletta ha continuato con un commento in merito al futuro confermando la terza vettura privata in azione.

Non siamo dove avremmo voluto essere, ma abbiamo un prototipo competitivo nonostante l'assenza di joker spesi per migliorare il nostro progetto. Non abbiamo ancora deciso se e quando adottare il ‘joker’ nel breve o lungo termine . Continuiamo a capire e scoprire la 499P ed anche con la terza vettura abbiamo mostrato di essere tra i migliori. C'è ancora tanto tempo da qui alla fine dell'anno per recuperare posizioni. L'obiettivo è finalizzare quello che abbiamo, nel 2024 è stato uno sforzo incredibile portare una terza vettura ai nastri di partenza con un tempo ridotto a disposizione. Siamo soddisfatti per quanto fatto, la terza vettura ci permette di raccogliere dati e di avere dei nuovi piloti giovani al volante. Un team satellite, già separato dalle auto ufficiali, è un aiuto cruciale, per quanto riguarda il futuro è certa la conferma della terza auto è certa al fine anche di avere una continuità con il 2023.

Le 499P ed i propri uomini guardano ora a Le Mans, il meteo potrebbe giocare un ruolo cruciale anche se il rischio pioggia sembra diminuire con il passare delle ore.

Le previsioni meteo stanno cambiando continuamente e non sembra che ci sia tanta pioggia in arrivo. Bisogna gestire al meglio ogni condizione ed analizzare con precisione ogni cosa che succede. Credo che lo scorso anno qualsiasi cosa sia stata svolta alla perfezione, certamente questo c'è stato di grande aiuto quando abbiamo avuto qualche problema. Sarei soddisfatto in caso di pioggia, magari non forte, di ripetere l'ottimo lavoro del 2023

Appello fatto da Ferrari dopo la conclusione della 6h di Spa

Ferrari ha presentato un ricorso, puntualmente rigettato, dopo la disputa della 6h di Spa dello scorso maggio, competizione che è stata prolungata di 1h e 44 minuti dopo una lunga bandiera rossa in seguito all'incidente di Cadillac Racing e BMW WRT LMGT3 sul rettilineo del Kemmel.

La Rossa ha presentato ora un appello per contestare una situazione che non ha eguali sino ad ora nella storia del FIA WEC, una normativa presente nel regolamento sportivo che pochi conoscevano.

Personalmente mi sento un po' confuso e spero che la 24h di Le Mans duri completamente. Non è il momento però di guardare al passato, siamo al giro di boa del campionato del mondo e ci sono ancora molte competizioni davanti a noi. Bisogna solamente fare tesoro di quanto successo, da ora in poi siamo esclusivamente attenti a quanto accadrà in futuro. Come Ferrari abbiamo fatto un reclamo ed ora siamo in appello, attualmente preferiamo non fornire altri dettagli in merito. Per noi sarà importante capire l'interpretazione che verrà data in previsione dei prossimi round. La certezza delle regole è fondamentale, in passato al Fuji o a Sebring sono state prese delle decisioni differente. In Belgio nessuno avrebbe mai immaginato un epilogo simile.

Attenzione alle gomme a Le Mans

Antonello Coletta ha concluso il proprio intervento parlando delle gomme, una variabile questo week-end vista l'assenza della possibilità di pre-riscaldare le gomme (scaldoni).

La questione degli pneumatici è cruciale a Le Mans. Se le temperature scenderanno, soprattutto di notte, il rischio di avere problemi è elevato. Spero che le autorità competenti possano controllare al meglio la temperatura delle varie mescole. Non ha senso creare una regola e non avere il controllo di essa, perdere 15 o 20 secondi in un giro è un tempo incredibile. Spero che la 24h Le Mans non verrà gestita con il warm-up delle gomme.

Da Le Mans - Luca Pellegrini