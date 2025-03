WRC | Rally Kenya: Evans e Toyota senza rivali

Elfyn Evans concede il bis e dopo il Rally Svezia si impone anche nel Rally Safari Kenya 2025. Il britannico ottiene l'undicesima affermazione in carriera in Africa dominando la scena con Toyota al termine di un fine settimana semplicemente da incorniciare.

Il #33 britannico allunga in campionato chiudendo il terzo atto della stagione agonistica con un margine abissale nei confronti delle Hyundai i20 N Rally1 di Ott Tanak e Thierry Neuville.

#33 Evans Rally Kenya - Credits. Toyota GR

Rally Kenya: Hyundai a podio alle spalle della Toyota #33

L'estone paga +1.09.9 dalla vetta, mentre il #1 belga ha chiuso a + 2.22.1 dalla prima posizione. Il marchio coreano ottiene in ogni caso un posto sul podio approfittando di un venerdì complicato per le Toyota di Takamoto Katsuta e di Kalle Rovanperä.

Il giapponese ha chiuso quinto dopo un cappottamento nel corso della Power Stage, mentre il finnico ha dovuto alzare bandiera bianca per dei problemi alla propria GR Yaris Rally1 #69. Difficile fine settimana per il due volte campione del mondo, limitato ieri per tutto il pomeriggio da un danno alle sospensioni.

Sami Pajari ha quindi ereditato il quarto posto Toyota davanti a Katsuta, ripartito dopo l'incidente nella SS21 ed a Grégoire Munster con la prima delle Ford Puma Rally1 di M-Sport.

Adrien Fourmaux si concola con il Super Sunday

La Hyundai di Adrien Fourmaux, in crisi per tutto il fine settimana, ha vinto il Super Sunday e nella Power Stage dopo una bella lotta contro il compagno di box Neuville. Il belga di Hyundai Motorsport ha terminato in ogni caso sul podio dopo quattro giorni oltremodo complicati in terra africana.

Il FIA WRC si prepara per il ritorno in Europa sull'asfalto in Spagna per l'edizione 2025 del Rally Isole Canarie. Evans allunga in classifica sui rivali con ben due affermazioni ed un secondo posto nelle prime tre corse disputate.

Luca Pellegrini