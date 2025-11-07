Annullato il Monza Rally Show 2025: salta il gran finale nel Tempio della Velocità

L’Autodromo Nazionale Monza ha ufficializzato l’annullamento dell’edizione 2025 del Monza Rally Show, in programma dal 5 al 7 dicembre.

La decisione mette fine in anticipo alla stagione sportiva del circuito brianzolo e sospende, almeno per quest’anno, una manifestazione storica del motorsport italiano.

Le motivazioni ufficiali

Questa la nota diffusa dal sito ufficiale dell'autodromo nella giornata di oggi.

La cancellazione dell'evento è stata decisa a fronte di una valutazione approfondita delle attuali dinamiche del settore e delle condizioni organizzative e logistiche che, al momento, non consentono di garantire uno spettacolo all’altezza della tradizione e del prestigio, anche in relazione alle esigenze di programmazione e preparazione delle attività collegate agli interventi infrastrutturali previsti per il 2026”.

Il circuito si è inoltre scusato con “piloti, team, partner commerciali e appassionati che avevano già confermato la loro partecipazione o acquistato i biglietti per l’evento”.

Il programma saltato

Il Monza Rally Show 2025 avrebbe dovuto riunire 80 vetture moderne e 20 storiche, per un totale di sette prove speciali e circa 130 chilometri cronometrati, con il consueto spettacolo del Masters’ Show domenicale: la sfida “uno contro uno” tra i migliori piloti che, negli anni, è diventata una firma dell’evento.

Il weekend di dicembre avrebbe rappresentato il gran finale della stagione monzese, portando migliaia di spettatori sugli spalti del Tempio della Velocità.

Biglietti e rimborsi

L’Autodromo ha comunicato anche che le modalità di rimborso per i biglietti acquistati tramite TicketOne, Call Center, punti vendita autorizzati o presso il Monza Circuit Shop saranno rese note nei prossimi giorni.

Una storia che parte da lontano

Il Monza Rally Show è nato nel 1978 e nel corso degli anni è diventato uno degli eventi più amati dagli appassionati, mescolando rallysti, piloti di pista e personaggi dello spettacolo.

Tra i protagonisti del passato figurano nomi come Sébastien Loeb , Giancarlo Fisichella, Robert Kubica e soprattutto Valentino Rossi, vincitore di sette edizioni.

Inoltre nel 2020 e nel 2021 l’evento ha ospitato la prova conclusiva del Campionato del Mondo Rally (WRC), mentre dal 2023 era tornato come appuntamento finale del Campionato Italiano Rally.

In attesa del ritorno

Con l’annullamento dell’edizione 2025, Monza chiude in anticipo la propria stagione sportiva. Tuttavia, l’intenzione dichiarata è di riproporre l’evento in futuro, una volta completati i lavori infrastrutturali previsti per il 2026.

Il Monza Rally Show resta così in pausa, ma non scompare: la sua storia e il suo spirito continuano a rappresentare una parte importante dell’identità motoristica del circuito brianzolo.

Simone Cigna