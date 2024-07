F1 | Svelato il futuro di Sergio Perez in Red Bull

Le incessanti speculazioni di mercato che hanno coinvolto Sergio Perez nelle ultime settimane si sono spente. Red Bull, stando a quanto riportato dal quotidiano ‘De Telegraaf’, dà piena fiducia al messicano, confermandolo al fianco di Max Verstappen sino a fine stagione.

Perez pronto per restare?

Nella giornata di oggi era previsto un incontro in fabbrica per discutere della permanenza di Sergio Perez nel team austriaco. Il suo contributo scadente, fatto di soli 28 punti in 8 gare, ha fatto scattare le sirene di allarme in casa Red Bull.

I numeri e le statistiche degli ultimi due anni a questa parte non hanno soddisfatto per nulla i vertici della scuderia. Le sue performance impietose hanno permesso alla McLaren di avvicinarsi spaventosamente alla Red Bull in un Mondiale costruttori più aperto che mai.

Nel GP del Belgio è arrivato l'ennesima passo falso da parte del messicano. Partito 2° e giunto 7° alle spalle di Max Verstappen e Carlos Sainz, il numero 11 ha deluso, nuovamente, Helmut Marko e Christian Horner.

Diversi erano i nomi papabili sul tavolo pronti a subentrare a stagione in corso. Le figure di Liam Lawson e Daniel Ricciardo sono stati più volte accostati accanto al #1 dello schieramento, ma il cambio di line-up sembra definitivamente svanire in queste ultime ore.

Credits to @redbullracing on Twitter

La fiducia di Horner nonostante tutto

Nonostante le offerte di mercato allettanti, Christian Horner non ha ceduto alle tentazioni e ha confermato il sedile di Checo Perez fino a fine stagione. Il portale olandese ha riportato in una nota le parole del tecnico britannico, riferite anche al resto del team prima della pausa estiva:

Checo rimane un pilota della Red Bull Racing, nonostante tutte le speculazioni delle ultime settimane. Non vediamo l'ora di vederlo esibirsi sui circuiti dove ha fatto bene prima dopo la pausa estiva.

In attesa di ulteriori certezze, il Mondiale di F1 si prepara per la pausa estiva. Si riprenderà a fine agosto proprio in casa di Max Verstappen, con l'edizione 2024 del GP Olanda e l'ennesimo tentativo di riscatto da parte di Sergio Perez.

Malika Marwoi Missaoui