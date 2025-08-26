WRC | Rally Paraguay: Evans vs Rovanperä per la leadership, attenzione ad Ogier

Dopo la pausa estiva riprende dal Paraguay il FIA World Rally Championship. Un nuovo evento tutto da scoprire attende i protagonisti che si apprestano per vivere l'ultima decisiva fase del campionato.

Rally Paraguay, in quattro per un titolo

Toyota GR ha dominato la scena a più riprese quest'anno, ma la classifica piloti è tutt'altro che chiusa. Tre GR Yaris Rally1 si contendono il successo finale contro la Hyundai i20 N Rally1 di Ott Tanak, in difficoltà nell'impegnativo Rally Finlandia.

Il pilota estone vanta 163p così come Sébastien Ogier che ha confermato ufficialmente la volontà di gareggiare fino al termine del 2025 per provare ad ottenere il nono titolo ed scavalcare così Sébastien Loeb nella classifica di tutti i tempi.

Il francese si impegnerà full-time con Toyota che detta il passo nella classifica piloti con Elfyn Evans e Kalle Rovanperä, rispettivamente a 176p ed a 173p dopo l'importante doppio impegno tra Estonia e Finlandia.

Rovanperä è tornato all'attacco?

Rovanperä sembra aver ritrovato il feeling giusto, il due volte campione del mondo sarà indubbiamente un cliente scomodo per Evans che nell'ultima parte di campionato non è mai riuscito a brillare come ad inizio anno.

Ogier, invece, non ha sbagliato nulla per ora. Il nativo di Gap ha saltato tre round, ma nelle restanti competizioni non è mai andato oltre la terza posizione riuscendo ad imporsi in ben tre round.

Bene anche Tanak che prova a risollevare la stagione complicata di Hyundai Motorsport. In supporto all'estone potrebbe arrivare Thierry Neuville, campione del mondo in carica che per ora non è mai riuscito a brillare.

Il Rally Paraguay rappresenta una vera e propria incognita nel calendario 2025. Nessuno ha mai affrontato l'evento, tanti punti di domanda verranno svelati solamente nella giornata di venerdì con otto segmenti (4 da ripetere due volte) che potrebbero definire già gran parte della classifica assoluta.

Luca Pellegrini