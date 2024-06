MotoGP | GP Italia, gara: Bagnaia-Bastianini, che doppietta! A podio anche Martin

Sotto un cielo a tratti nuvoloso, a brillare è Francesco Bagnaia, vincitore - anche oggi in solitaria - del GP d'Italia, che taglia il traguardo davanti a un grande Enea Bastianini, che con un incredibile ultimo giro regala al pubblico del Mugello una fantastica doppietta tutta italiana. Terzo un consistente Jorge Martin, costretto a cedere nel finale; quarto Marc Marquez, a lungo in lotta per il podio.

Bagnaia domina, che finale per Bastianini!

Dopo il dominio della Sprint, eccone un'altro: al Mugello Francesco Bagnaia non ha lasciato scampo agli avversari, vincendo il GP d'Italia in solitaria dopo aver dominato dal primo giro fino al traguardo. Scattato dalla seconda fila [per via della penalità, ndr], ‘Pecco’ in poche curve ha preso la testa della corsa, rimanendoci fino alla bandiera a scacchi.

Alle sue spalle, però, non è mancato lo spettacolo. Sul secondo gradino del podio troviamo un immenso Enea Bastianini, autore di un grandissimo finale che gli ha permesso di passare prima Marc Marquez e poi - all'ultima curva dell'ultimo giro - Jorge Martin, conquistando un secondo posto che vale a una incredibile doppietta azzurra (come la livrea speciale Ducati) davanti al pubblico di casa.

Terza e quarta piazza, dunque, per Jorge Martin e Marc Marquez. E se ‘Martinator’ ha visto sfumare il secondo posto solo all'ultimo, conducendo una gara perlopiù in solitaria alle spalle di Bagnaia, l'alfiere di Gresini è stato in lungo in lotta proprio con la ‘Bestia’ per il terzo posto, che sembrava potesse concretizzarsi dopo il sorpasso - spettacolare - alla San Donato al giro 17. Entrambi, però, hanno dovuto cedere al ritorno di Bastianini, incontenibile.

Dietro i primi quattro, a oltre 5" di distacco, troviamo Pedro Acosta, particolarmente in palla nelle prime fasi di gara, ma non altrettanto nella seconda parte. Sesta piazza per un ottimo Franco Morbidelli, la cui confidenza con la GP24 del Team Pramac va sempre più migliorando, che precede un'altra Ducati (ma GP23), quella di Fabio Di Giannantonio, settimo al traguardo. Alle loro spalle, chiudono la top ten Maverick Viñales, Alex Marquez e Brad Binder, rispettivamente ottavo, nono e decimo.

Bezzecchi arretrato, giapponesi ancora nel baratro

Un'altra gara in ombra per Marco Bezzecchi, che chiude in tredicesima posizione ed l'unico pilota Ducati in griglia fuori dalla top10. Un momento complicato per lui, ancora lontano dal trovare la quadra con la GP23. Difficoltà anche per Aleix Espargarò, solamente undicesimo davanti all'altra Aprilia (Trackhouse) di Raul Fernandez.

Musica simile anche per Yamaha, che segue un copione già visto quest'anno: Alex Rins è solamente quindicesimo, mentre il compagno Fabio Quartararo è addirittura più arretrato, in diciottesima posizione. Tra i due troviamo Jack Miller, diciassettesimo. Va peggio all'altra Casa giapponese: tra i piloti Honda, il migliore (o meno peggio, a seconda dei punti di vista) è Johann Zarco, diciannovesimo, che precede Luca Marini, ventesimo. Caduti (senza conseguenze) gli altri due hondisti Joan Mir e Taka Nakagami.

MotoGP | I risultati della gara

L'ordine di arrivo della MotoGP | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Dal Mugello - Giorgia Guarnieri

