Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 22/23 marzo

Oltre a Shanghai con F1 e F1 Academy, il Mugello sarà protagonista con la prima prova europea della Michelin 24H Series. Parallelamente ci sarà da divertirsi anche al Nurburgring con la prima competizione dell'anno riservata al NLS.

Le dirette di sabato 22 marzo

Ore 6.45 - F1 Academy race-1

Ore 9.55 - Michelin 24H Series - 12h Mugello prima parte

Ore 12.00 - NLS Round 1

Le dirette di domenica 23 marzo

Ore 3.40 - F1 Academy race-1

Ore 8.55 - Michelin 24H Series - 12h Mugello seconda parte

Luca Pellegrini