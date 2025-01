Giovinazzi e Sinner, Capodanno in compagnia a Montecarlo

Cenone di Capodanno in compagnia per Antonio Giovinazzi e Jannik Sinner a Montecarlo, nell'abitazione del pilota Ferrari situata nel Principato. I due hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno in una tavolata che ha visto anche la presenza dell'altro pilota Ferrari nel WEC, Alessandro Pier Guidi, e del ciclista Giulio Ciccone. Un bel modo per trascorrere qualche ora spensierata ed in amicizia, in attesa dei rispettivi impegni che li attenderanno a breve nel 2025.

Jannik Sinner, che passione per la Formula 1!

Le foto della serata, pubblicate sull'account Instagram del pilota pugliese, hanno immortalato il tennista numero 1 al mondo seduto proprio al fianco del padrone di casa, a testimonianza della bella amicizia nata tra i due negli ultimi anni. E' ben nota, infatti, la passione di Jannik Sinner per il mondo delle corse: l'altoatesino è infatti stato nominato nel 2023 ‘Friend of F1’, con l'obiettivo di coniugare le rispettive fanbase e promuovere la massima formula anche attraverso i propri canali. Recentemente, Sinner è stato anche presente ad Abu Dhabi, in occasione dell'appuntamento che ha concluso il Mondiale di Formula 1: sul tracciato di Yas Marina, il tennista italiano ha potuto affiancare Charles Leclerc per un “hot lap” a bordo di una Ferrari 296, per poi incontrare numerosi piloti e naturalmente anche Stefano Domenicali nel corso del weekend.

Il brindisi di Capodanno a casa Giovinazzi

Antonio Giovinazzi, matrimonio a Martina Franca

Per quanto riguarda Antonio Giovinazzi, il pilota di Martina Franca ha potuto concludere con il sorriso sulle labbra un 2024 per lui indubbiamente positivo: oltre ai risultati colti in pista con la Ferrari nel Mondiale Endurance, l'ex-driver Alfa Romeo in Formula 1 ha potuto celebrare un traguardo assai importante, essendo convolato a nozze con la sua Antonella dopo un lungo fidanzamento. A svolgere il ruolo di testimone della coppia, nell'ambito della cerimonia svoltasi proprio nella città natale del pilota, è stato Sean Gelael, pilota indonesiano amico di Antonio sin dai tempi del kart. Dopo la festa del Cenone di Capodanno in compagnia degli amici, Giovinazzi ha poi messo a frutto la sua altra grande passione, quella per il ciclismo, scalando il Col De Braus proprio in compagnia di Pier Guidi e Ciccone, quest'ultimo vincitore della maglia a pois nel Tour de France 2023.