WEC | Kevin Magnussen nuovo pilota ufficiale BMW

Kevin Magnussen è pronto per tornare a correre nelle ruote coperte come pilota ufficiale BMW Motorsport. Il danese si appresta per lasciare nuovamente la F1 dopo una breve parentesi durata dal 2023 alla stagione che si concluderà domenica ad Abu Dhabi.

Magnussen ritorna nelle ruote coperte

Il figlio di Jan Magnussen sarà coinvolto nel programma Hypercar (LMDh) del costruttore bavarese. Non è chiaro se gareggerà nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship o nel FIA World Endurnace Championship, la struttura teutonica deve ancora definire i piloti per il 2025.

Kevin ha corso con Chip Ganassi Racing Cadillac DPi nell'IMSA WTSC 2021 imponendosi nel GP Belle Isle in compagnia di Renger van der Zande. Nello stesso anno ha partecipato anche alla 24h Le Mans in LMP2 con Inter Europol Competition ed alla Gulf 12h valida per l'Intercontinental GT Challenge con una Ferrari GT3 targata MDK Motorsport.

Prima volta con BMW per Kevin Magnussen

Il 32enne era stato ingaggiato da Peugeot per il programma Hypercar nel 2023, impegno che è stato rinunciato da Magnussen per rientrare nella massima formula al posto di Nikita Mazepin.

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha riportato in un commento:

Kevin è un'aggiunta eccezionale al nostro programma LMDh. Nell'ultimo decennio ha dimostrato regolarmente la sua velocità ai massimi livelli in Formula 1. La sua precedente stagione completa con un prototipo nel 2021 è un altro vantaggio per noi.

Non poteva mancare il commento del danese che si aggiunge alla lunga famiglia di BMW M Motorsport.

Sono felice e orgoglioso di rappresentare un marchio iconico del motorsport come BMW in alcune delle gare più leggendarie del mondo. Dopo dieci anni in Formula 1, sto per iniziare un nuovo ed emozionante capitolo della mia carriera.

Nelle prossime settimane sapremo i programmi di BMW Motorsport per IMSA, WEC e non solo. Attualmente il marchio bavarese non ha ancora dato informazioni neanche per quanto accadrà in GT

Luca Pellegrini