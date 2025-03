F1 | Stefano Domenicali confermato CEO fino al 2029

Stefano Domenicali rimane al suo posto: alla vigilia del weekend di gara del GP Australia, la F1 ha annunciato il rinnovo contrattuale del dirigente imolese ex-Ferrari e Lamborghini con Liberty Media per altri 5 anni. Di conseguenza, Domenicali rimarrà Presidente e CEO della Formula 1, confermando la continuità di un percorso che ha portato la categoria regina a raggiungere picchi di crescita mai visti nella propria storia.

La crescita della F1 sotto il corso Domenicali

Il manager emiliano, con un lungo trascorso in F1 presso la Scuderia Ferrari (in cui è passato dalla Gestione Sportiva sino al ruolo di Team Principal) e quello più recente alla Lamborghini come amministratore delegato, è stato nominato per la prima volta CEO della F1 nel gennaio 2021 prendendo il posto di Chase Carey. Con la regia di Domenicali, il Circus ha fatto passi di gigante sotto il profilo dei numeri, assicurandosi un grandissimo incremento di spettatori globali, accordi di sponsorizzazione sempre più importanti e la candidatura da parte di numerosi Paesi per entrare nel calendario.

Con lui la Formula 1 è arrivata a Miami, Las Vegas e a Madrid (che nel 2026 ospiterà il GP Spagna nel nuovo circuito di “Madring”) e ha raggiunto una grandissima popolarità in vari mercati chiave, tra cui ovviamente quello USA. L'interesse sempre più forte di nuove località per un futuro prossimo in F1 (Ruanda, Argentina, ecc.) e l'entrata con i piedi di piombo di Netflix per i diritti TV in America sono solo la punta dell'iceberg di uno sport che, se dal punto di vista sportivo ha fatto molto discutere in questo ultimo periodo, da quello commerciale e dello “show” ha fatto sempre centro nei suoi ultimi sviluppi, mettendo l'ecosistema F1 in una posizione mai così consolidata nel motorsport globale.

Le dichiarazioni

Grande soddisfazione ovviamente per tutte le parti coinvolte, a partire da un Derek Chang (Presidente e CEO di Liberty Media) che ha evidenziato il modo in cui il dirigente italiano è riuscito a valorizzare la F1 dopo le basi poste dalla precedente gestione di Chase Carey:

Siamo lieti di aver rinnovato con Stefano e guardiamo con grande interesse alla sua leadership insieme a quella del management della F1 per gli anni a venire. Stefano è stato un eccellente steward nel business, consolidando la sua fondazione e accelerando la crescita della Formula 1 sia commercialmente che nel fan engagement. La sua energia e il suo entusiasmo per lo sport sono stati tradotti in strategie e risultati altamente efficaci. A nome di Liberty, siamo grati per questa partnership e per il suo incredibile ottimismo riguardo al continuo successo che la F1 possa guidare lo sport, i nostri fan e i partner.

Per Stefano Domenicali, invece, il rinnovo è il modo migliore per continuare a migliorare uno sport a cui è rimasto attaccato per gran parte della sua vita:

Sono onorato di poter continuare a condurre questo incredibile sport che amo e che è stato parte della mia vita fin dall'infanzia e sono grato a Liberty Media per la loro fiducia. Insieme a loro e ai nostri partner, continueremo a servire nel migliore interesse i nostri fan, che sono il cuore pulsante di tutto ciò che facciamo. La passione, l'energia e l'adrenalina sono ciò che mi alimenta e che mi dà la forza ogni giorno di dare il mio meglio per la Formula 1.

