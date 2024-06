IMSA | 6h Glen: Porsche #7 si impone su Cadillac

Dane Cameron/Felipe Nasr vincono con Porsche Penske Motorsport #7 la 6h del Glen, sesto atto dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L'americano ed il brasiliano precedono al traguardo Renger van der Zande/Sebastien Bourdais (Cadillac Racing #01) e la vettura gemella #6 di Nick Tandy/Mathieu Jaminet, mentre in GTD PRO è da segnalare la prima gioia del campionato 2024 per Heart of Racing Aston Martin con Alex Riberas/Ross Gunn.

AF Corse primeggia in LMP2 con Luis Perez Companc/Lilou Wadoux/Nicklas Nielsen, mentre in GTD è da elogiare l'ennesima affermazione di Winward Racing Mercedes #57 con Russell Ward/ Philip Ellis.

Tutti contro tutti in attesa della pioggia

Una serie di protagonisti si è alternata al comando nelle prime due ore della terza tappa stagionale della Michelin Endurance Cup. Phil Hanson (JDC-Miller MotorSports Porsche #85), quarto al via, ha preso le redini della competizione nella prima ora, il britannico ha successivamente ceduto il passo a Phillip Eng (BMW M Team RLL #24) ed a Jack Aitken (Whelen Engineering Cadillac #31).

Il britannico che corre anche nel DTM ha successivamente incoronato Porsche Penske Motorsport #6 dopo 1h e 30 d'azione, il #31 dello schieramento ha commesso un errore alla Bus Stop perdendo così il primato provvisorio della competizione.

Il maltempo cambia le carte in tavola

A 3h e 30 dalla conclusione tutto è cambiato dopo un problema in curva 1 da parte di Sean Creech Motorsport Ligier LMP2 #33. La Safety Car è entrata per la terza volta, le prime due era intervenuta dopo un testacoda da parte dell'Oreca 07 Gibson LMP2 #18 Era Motorsport e per un incidente avvenuto tra la Ferrari 296 GT3 Cetilar Racing #47 e l'Oreca 07 Gibson LMP2 CrowdStrike Racing by APR #04.

Porsche Penske Motorsport ha riprovato a fare selezione, ogni ipotetico allungo è stato annullato a 3h dalla fine dopo un incidente che ha coinvolto nelle ultime due curve la Ford Mustang #55 Proton Competition e l'Aston Martin #27 Heart of Racing.

Tutti hanno approfittato prima o durante la bandiera gialla per fermarsi a cambiare le gomme, una scelta obbligata vista la forte pioggia arrivata nel prestigioso autodromo americano.

Acura prova a sorprendere Porsche, la pioggia torna a cadere

La ripartenza dalla quinta bandiera gialla, scattata dopo un impatto contro le barriere da parte della Lamborghini #85 Iron Dames, ha riparto la battaglia. Filipe Albuquerque, uno dei primi a tornare con le gomme slick, ha iniziato a fare la differenza con l'Acura ARX-06 #10 WTR Andretti, il portoghese non ha perso occasione per beffare le Porsche ufficiali di Dane Cameron #7 e Nick Tandy #6.

Quest'ultimo, dopo aver scavalcato il teammate, ha iniziato a lottare contro Albuquerque, il duello a due ore dal termine ha premiato la Porsche dell'ex vincitore della 24h Le Mans.

Tutto è cambiato nuovamente a 1h e 45 dalla fine con il ritorno della pioggia. TDS Racing Oreca LMP2 #11 e Forte Racing Lamborghini #78 hanno terminato la corsa contro le barriere, out dopo un violento acquazzone che ha richiamato in azione la Safety Car.

Il maltempo ha costretto tutti i piloti della classe GTP a fermarsi ai box per montare le gomme da bagnato, la pioggia incessante ha costretto la direzione gara ad esporre la bandiera rossa.

Porsche sorride al restart

La ripartenza ha premiato Porsche Penske Motorsport, Felipe Nasr #7 non ha perso l'occasione per superare il leader provvisorio Louis Delétraz. L'Acura #40 WTR Andretti ha ceduto dazio anche alla Cadillac #01 di Renger van der Zande, la coppia ha iniziato a lottare negli ultimi concitati minuti.

La battaglia è entrata nel vivo, Porsche ha tenuto a bada Cadillac ottenendo la seconda gioia del 2024 con il prototipo #7. Nick Tandy/Mathieu Jaminet (Porsche Penske Motorsport #6) si sono dovuti accontentare della terza piazza davanti a WTR Andretti Acura #40, BMW #24, BMW #25, Proton Competition Mustang Sampling Porsche #5 e Whelen Cadillac Racing #31.

Niente da fare, purtroppo, per WTR Andretti Acura #10. Ricky Taylor ha dovuto alzare bandiera bianca a 20 minuti dalla conclusione, out dopo il mancato avvitamento della ruota posteriore destra.

6h Glen, LMP2: AF Corse al top

Nicklas Nielsen, Luis Perez Companc e Lilou Wadoux vincono l'edizione 2024 della 6h del Glen in classe LMP2. AF Corse trionfa precedendo all'arrivo George Kurtz/Colin Braun/Toby Sowery (CrowdStrike Racing by APR #04) e Gar Robinson/Felipe Fraga/Josh Burdon (Riley #74).

AF Corse trionfa nel Glen

CrowdStrike Racing by APR #04, nonostante un contatto nelle prime fasi che ha escluso la Ferrari 296 GT3 #47 Cetilar Racing, ha approfittato delle avverse condizioni meteo per prendere il comando delle operazioni.

Il maltempo a due ore dalla conclusione e la successiva red flag ha però modificato le carte in tavola premiando Charlie Eastwood (Tower Motorsport #8) davanti a Tom Dillamann (Inter Europol by PR1 Mathiasen Motorsports #52).

Gli ultimi giri hanno premiato il vincitore della 24h Le Mans 2024 Nicklas Nielsen. Il danese ha respinto ogni attacco da parte di CrowdStrike Racing by APR #04 e Riley #74, rispettivamente in azione con Colin Braun e Felipe Fraga. Menzione speciale al termine della competizione per Wadoux, prima ragazza ad imporsi nell'IMSA WTSC nella storia della categoria.

6h Glen, GTD PRO: prima volta per la nuova Aston

Ross Gunn/Alex Riberas vincono in GTD PRO la 6h del Glen regalando la prima affermazione in IMSA WTSC alla nuova Aston Martin Vantage GT3 EVO. Il britannico e lo spagnolo di Heart of Racing trionfano nel finale dopo una spettacolare bagarre contro Corvette Racing.

Finalmente Heart of Racing

Jack Hawksworth (Vasser Sullivan Lexus #14) ha tentato di fare selezione nei primi minuti della 6h del Glen, l'apparente superiorità della vettura giapponese è svanita intorno alla metà prova per una penalità in pit road.

Corvette è salita in cattedra prima di cedere il testimone a Risi Competizione Ferrari #62, alla BMW #1 Paul Miller Racing ed alla Ford #64. La pioggia ha però ribaltato le carte in tavola, il pit stop prima della green flag ha infatti premiato la Corvette #4 Tommy Milner.

L'americano ha gestito la ripartenza su Ross Gunn (Heart of Racing Aston Martin #23) e su Marvin Kirchhöfer (Pfaff Motorsport McLaren #9). Niente restart, invece, per Risi Competizione Ferrari #62, out per problemi a pochi minuti dalla fine.

Gunn ha iniziato a battagliare contro Milner, costretto a fermarsi nel corso dell'ultimo giro per un rabbocco extra di carburante. Il #4 della classe GTD PRO ha ceduto il testimone ad Heart of Racing Aston #23, meritatamente a segno davanti a Oliver Jarvis/Marvin Kirchhöfer (Pfaff Motorsports McLaren #9) e Antonio Garcia/Alexander Sims (Corvette Racing by Pratt Miller Motorsports #3).

AO Racing Porsche #77 e Ford #64 concludono la prima parte della graduatoria, niente da fare nel finale per Paul Miller Racing BMW #1 in seguito ad una sanzione nei 15 minuti conclusivi.

6h Glen, GTD: Winward regna con Mercedes

Nuova affermazione per Winward Racing Mercedes #57 nell'IMSA WTSC in GTD PRO con Russell Ward/ Philip Ellis. La coppia allunga in campionato e nell'Endurance Cup dopo i sigilli di Daytona, Sebring e Laguna Seca.

Mercedes ancora davanti

Come in GTD PRO, anche in GTD tutto sembrava facile per la Lexus #12 Vasser Sullivan. La musica è cambiata nella seconda metà dell'evento con l'arrivo della pioggia ed il significativo assalto da parte di Korthoff/Preston Motorsports Mercedes #32.

La pioggia e la seguente red flag hanno modificato la graduatoria generale, Winward Racing Mercedes #57 ha trovato il primato con Phillip Ellis. Il vincitore della Rolex 24 e della Sebring 12h 2024 ha provato a respingere il belga Jan Heylen, all'attacco con la rientrante Porsche #120 Wright Motorsport.

Il finale non ha modificato le carte in tavola, Mercedes ha battuto la Porsche #120 di Adam Adelson/Elliott Skeer e Manny Franco/Albert Costa/Cédric Sbirrazzuoli (Conquest Racing Ferrari #34). Magnus Racing Aston #44 e Vasser Sullivan Lexus #12 hanno completato nell'ordine, rispettivamente in quarta e quinta piazza.

Pausa di una settimana dopo la Sahlen's Six Hours of the Glen per la più importante serie americana riservata alle GT ed ai prototipi che tornerà protagonista in Canada a Mosport a metà luglio con LMP2, GTD PRO e GTD in azione.

Luca Pellegrini