MotoGP | VR46 Racing Team: obiettivo ritorno alla vittoria per il 2026

Dopo il team Pramac ieri a Siena, oggi è toccato al Pertamina Enduro VR46 Racing Team togliere i veli alle sue Ducati GP26 per la MotoGP 2026. La Villa Miani di Roma è stata la cornice perfetta per la presentazione della squadra fondata da Valentino Rossi, che per il suo quinto anno nella classe regina ha confermato la coppia interamente romana formata da Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli con l'obiettivo di migliorare i risultati dello scorso anno.

“Black and Light”, tornano i colori storici di Valentino Rossi

Per il 2026 la VR46 Racing ha deciso per un ritorno ai colori classici del suo team owner nella filosofia “Black and Light”: sulle due Desmosedici che saranno affidate ai due piloti italiani ritroveremo il nero insieme al giallo, ovvero i due colori resi famosissimi da The Doctor nel Motomondiale in una livrea realizzata dal noto designer Aldo Drudi. Per il resto, a parte l'abbandono del bianco, la moto a livello estetico rappresenta una scelta in continuità con una separazione tra il nero e il giallo sulla tuta dei piloti e sulla carena delle moto.

Rimarranno presenti anche gli omaggi presenti a Valentino Rossi, con il suo numero 46 che ingloberà i numeri dei due piloti e le linee dei suoi storici simboli della luna e del sole che saranno visibili sulle carene delle Ducati. Confermati anche tutti i principali sponsor tra cui l'indonesiana Pertamina Enduro, che rimarrà title sponsor del team e che fornirà loro carburante e lubrificante, rimanendo ben visibile sulle tute e sulle moto.

Credits: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Il team VR46 alla ricerca di una vittoria che manca da tre anni

Il 2026 rappresenterà la quinta stagione della VR46 Racing in classe regina e costituirà un anno importante: il cambiamento regolamentare imminente della MotoGP 2027 farà in modo che tutti i costruttori si concentrino sullo sviluppo delle nuove moto in quella che sarà una stagione di transizione. I team clienti vogliono essere i primi ad approfittarne e il team di Rossi, sfruttando il fatto di avere due Ducati GP26 e il supporto della factory di Borgo Panigale, punterà a tornare ad essere protagonista e a vincere almeno una gara.

Successo che manca dal 2023, quando Marco Bezzecchi vinse tre gare in Argentina, Francia e India e concluse terzo nella classifica piloti della MotoGP. La scorsa stagione è stata di sicuro positiva per Di Giannantonio e Morbidelli, i quali hanno raccolto insieme 6 podi (13 se contiamo anche le Sprint) e hanno riportato il team al terzo posto nella classifica a squadre, anche se è mancata la classica “ciliegina sulla torta” tra tanti rimpianti e sfortuna.

Credits: Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Per questi motivi, tra la conferma della coppia romana e le due Ducati GP26 in dotazione per il 2026, il nuovo Motomondiale dovrà segnare una svolta cruciale per una squadra che vuole sfruttare la relazione con la casa di Borgo Panigale e il talento di piloti e membri dello staff per tornare a salire sul gradino più alto del podio e a sorprendere la concorrenza.

Andrea Mattavelli