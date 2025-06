MotoGP | GP Aragón, FP1: i fratelli Márquez iniziano il venerdì in testa, terzo Bezzecchi

Ha ufficialmente inizio il weekend di gara della MotoGP ad Aragón, pista su cui è Marc Márquez il più veloce del venerdì mattina, seguito a ruota dal fratello Álex Márquez in seconda posizione e Marco Bezzecchi in terza.

I fratelli Márquez a loro agio ad Aragón, li insegue Bezzecchi

Sul tracciato di Aragona il più veloce del venerdì mattina è Marc Márquez, che sulla pista spagnola ha voluto dimostrare fin da subito di essere in questo ambiente il pilota da battere. Il numero #93 è stato infatti capace di concludere il suo miglior giro della sessione in con un tempo di 1:46.974, iniziando quindi a imporre il ritmo in previsione del resto del weekend. Alle sue spalle arriva il fratello Álex Márquez, anche lui particolarmente a suo agio sull'asfalto aragonese e pronto ad estrarre il massimo dalla sua moto di casa Gresini Racing. Il pilota spagnolo ha infatti portato a casa un miglior tempo di 1:47.944, che gli ha consentito di porsi a +0.970 dal fratello e leader della classifica della mattina. Terzo allo scadere del tempo è arrivato invece un ottimo Marco Bezzecchi, grazie ad un tempo di 1:47.995, crono che ha dimostrato l'ottimo feeling che il pilota Aprilia ha trovato in sella alla sua moto nella seconda parte della sessione.

Ad Aragón al quarto posto si trova poi un inaspettato Alex Rins, che nel corso della prima sessione di Prove Libere è riuscito a portare a casa il suo miglior giro in 1:47.998 e ad essere la miglior Yamaha in pista, piazzandosi davanti al duo KTM composto da Maverick Viñales e Pedro Acosta, che invece sono arrivati rispettivamente in quinta e sesta piazza, con un distacco di circa un secondo dalla testa dello schieramento. Settimo si posiziona invece Joan Mir, che al termine dei 45 minuti di azione in pista è riuscito a concludere il suo miglior giro in 1.48.293, tenendo quindi dietro di sè Fermin Aldeguer, che invece si piazza in ottava posizione, e Franco Morbidelli, nono alla bandiera a scacchi.

Sessione nell'ombra per Bagnaia e Quartararo

A completare la lista dei primi dieci piloti della classifica si trova Pecco Bagnaia, che con la sua nona posizione si piazza di diritto in Top 10 grazie ad un miglior tempo fatto registrare in 1:48.482. La sessione di FP1 non è stata semplice per il pilota Ducati, che ha dovuto più volte abortire dei giri a causa di mancanza di feeling sulla sua moto. Dietro di lui si trova poi Fabio Quartararo, undicesimo allo scadere del tempo e artefice di un tempo di 1:48.488, sintomo di alcune difficoltà riscontrate sul tracciato di Aragona, che lo porta ad essere a +1.514 da Marc Márquez e a tenere dietro di sè il connazionale Johann Zarco, protagonista invece di una sessione un po' più anonima chiusa in dodicesima posizione.

Chi ha fatto più fatica è stato anche Brad Binder, che ha dovuto “accontentarsi” della tredicesima posizione alla fine della sessione e che non è forse riuscito ad estrarre fin da subito il potenziale della sua KTM. Alle sue spalle arriva poi Jack Miller, che ha terminato in quattordicesima piazza, davanti alla wildcard Augusto Fernandez e a Fabio Di Giannantonio, che invece si sono piazzata in quindicesima e sedicesima posizione. A chiudere infine l'intera classifica vi è il gruppo di piloti "capitanato" da Raúl Fernández, diciassettesimo con un tempo di 1.48.930, seguito poi da Enea Bastianini e Miguel Oliveira, che sono rispettivamente diciottesimo e diciannovesimo. Ventesima piazza poi per Somkiat Chantra, che si pone davanti a Lorenzo Savadori, che invece occupa la posizioni conclusiva della classifica.

MotoGP | GP Aragón: i risultati delle FP1

Credits: mototiming

Valentina Bossi

