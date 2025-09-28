MotoGP | GP Giappone, Gara: Márquez al 9° titolo, vittoria a Bagnaia

Un altro passo nella storia per Marc Márquez: con il 2° posto nel Gran Premio del Giappone lo spagnolo festeggia il 9° titolo della carriera, il 7° in MotoGP. La gara va a Francesco Bagnaia, perfetto fin dalla partenza. Primo podio con Honda per Joan Mir.

Sono 9: Márquez ancora sul tetto del mondo

Ci sono voluti sei lunghi, lunghissimi anni per vedere Marc Márquez nuovamente sul tetto del mondo MotoGP. Il titolo è arrivato non appena ne ha avuto l'occasione: in sella alla Ducati Desmosedici GP25 del team interno, la moto migliore della griglia guidata dal più forte. A Motegi Márquez ha giocato in difesa, senza mostrare la superiorità vista per tutta la stagione. Alla fine del Gran Premio è arrivato un 2° posto dietro al compagno di squadra, ma più che sufficiente per poter festeggiare il titolo della rinascita, il 7° in MotoGP.

Bagnaia completa il capolavoro

Ducati ha finalmente avuto la prova di quello che si sarebbe aspettata nell'inverno. Una doppietta fissa col team interno: Motegi ha regalato nuovamente il sorriso a Francesco Bagnaia, ancora una volta perfetto nella gestione della corsa. Veloce ed efficace nonostante i problemi il torinese, che negli ultimi dieci giri ha sofferto delle preoccupanti fumate bianche provenienti dalla zona posteriore della sua moto. Fortunatamente, un nulla di fatto: secondo Gran Premio dell'anno per Pecco, questa volta però davanti al compagno di squadra.

A casa Honda Joan Mir fa un regalo impagabile per il colosso di Tokyo. Primo podio per l'iridato 2020 in sella alla RC213V, finalmente competitivo come nei giorni migliori. Il maiorchino si è liberato di Pedro Acosta nei primi giri, giusto prima che il pilota KTM soffrisse un calo verticale nella prestazione. Il resto della classifica ha visto le posizioni pressoché congelate: Marco Bezzecchi non è andato oltre il 4° posto in una domenica che ha rialzato l'umore di Aprilia. Quinto posto per Franco Morbidelli davanti allo sconfitto di Motegi Álex Márquez, solo 6° al termine di una gara anonima. Settima posizione per Raúl Fernández in sella alla RS-GP di Trackhouse davanti a Fabio Quartararo, che ha pagato un errore nelle prime fasi di gara mentre era al 4° posto. Johann Zarco e Fermín Aldeguer chiudono la top 10, ma la festa è tutta per Márquez.

MotoGP | GP Giappone: i risultati della Gara

