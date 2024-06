IndyCar | Detroit GP: Dixon trionfa dopo una gara complicata

Scott Dixon vince un pazzo Grand Prix di Detroit e sale in vetta alla classifica piloti della NTT IndyCar Series 2024. Il neozelandese sulla monoposto #9 Chip Ganassi Racing si aggiudica il secondo successo stagionale con una gara di gestione ed esperienza tra infiniti colpi di scena e molteplici Safety Car.

Dietro a Scott, Marcus Ericsson (#28 Andretti Global) si riscatta dall’inizio di stagione difficile con un ottimo secondo posto dopo uno stint finale velocissimo, poi Marcus Armstrong (#11 Chip Ganassi) che chiude terzo ottenendo il suo primo podio di carriera. Quarta posizione per Kyle Kirkwood (#27 Andretti) al suo miglior risultato dal Music City GP 2023, mentre Alexander Rossi (#7 Arrow McLaren) è il primo dei motorizzati Chevrolet, in quinta posizione.

Pioggia, detriti e bandiere gialle

Tanti risultati sorprendenti in una gara condizionata dai tantissimi incidenti: sono state infatti ben otto le caution che hanno caratterizzato il primo evento dopo la Indy 500. Anche il maltempo è stato determinante: la pioggia ha infatti visto molti piloti perdere posizioni.

Chi ha pagato di più l’azzardo delle wet intorno alla metà della sfida è stato Colton Herta: il pilota della #26 Andretti, partito dalla pole, ha perso posizioni sbagliando strategia. Il californiano ha poi commesso un errore significativo in curva 5 andando vicino alla collisione con Alex Palou e Tristan Vaultier (18°). Lo statunitense ha concluso lontano dai migliori, doppiato dal vincitore Dixon.

Power salva la giornata al team Penske

Insieme ad Herta troviamo nelle retrovie anche molti protagonisti del campionato, oltre al già citato Alex Palou spiccano gli alfieri del Team Penske Scott McLaughlin e Josef Newgarden. Il primo è finito contro le barriere di curva 1 rovinando la propria performance, mentre il due volte vincitore della Indy500 ha subito una penalità ai box oltre ad un contatto in curva 3 che ha portato ad una collisione con Palou.

Will Power, invece, ‘salva’ il weekend della squadra di Roger Penske con un sesto posto dopo una clamorosa rimonta in seguito ad un testacoda al via dopo una toccata da parte di Théo Pourchaire. Il rookie francese della #6 Arrow McLaren chiuderà la top 10 dietro anche a Pato O’Ward, Felix Rosenqvist ed a Santino Ferrucci, nono nonostante una penalità per aver causato un incidente tra Hélio Castroneves (25°) e Kyffin Simpson (24°).

La NTT IndyCar Series 2024 non si ferma e tornerà subito in pista il prossimo fine settimana per il XPEL Grand Prix at Road America.

Andrea Mattavelli