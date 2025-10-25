ACI GT Sprint | Monza, gara 1: BMW padrona e leader del campionato

Ultimo weekend stagionale per il Campionato Italiano Gran Turismo ACI GT Sprint, che già nella prima gara del sabato ha riservato grandi emozioni e colpi di scena. Ad avere la meglio sotto la bandiera a scacchi è stato l'equipaggio del BMW Ceccato Racing formato da Jens Klingmann e Jesse Khron, davanti alla Honda di Di Amato e Moncini e alla Lamborghini Huracàn di Zanon e Michelotto (vincitori della Pro-Am).

Liberati toccato da Ferrari, lui e Frassineti costretti alla rimonta

La prima curva, a Monza, è sempre fondamentale, e anche questa volta ha colpito duro alcuni tra i protagonisti. Ad avere la peggio è stato l'equipaggio di Liberati, team mate di colui che si era presentato qui da leader, Andrea Frassineti. La Huracàn del VSR è stata toccata dalla 296 GT3 di Lorenzo Ferrari, andando in testacoda e costringendo il pilota a ripartire dal fondo.

A questo punto, Edoardo ha iniziato una furiosa rimonta che lo ha portato a ridosso della top ten, prima di lasciare la macchina al team mate Frassineti, il quale a sua volta si è subito portato a ridosso di Kevin Gilardoni, sulla vettura gemella, per poi passarlo, a suon di giri veloci.

Klingmann e Khron veloci e precisi, VSR al successo in Pro-Am

Nel mentre, nelle prime posizioni a prendere il comando delle operazioni è stato subito Jens Klingmann, alla caccia della terza affermazione consecutiva nel Gt Sprint. Il tedesco è stato lesto a passare primo al taglio della Variante del Rettifilo, lasciandosi alle spalle gli avversari e i loro problemi. Alla sosta, l'handicap di nove secondi, figlio del risultato di Imola, ha penalizzato la vettura bavarese, ma Jesse Khron, dopo aver preso qualche giro di confidenza, ha avuto la meglio di Di Amato e Zanon, uscitigli davanti. Alla fine, il successo ha portato la coppia in testa alla classifica assoluta con 92 punti, sette in più di Frassineti, settimo sotto la bandiera a scacchi.

Seconda piazza per Daniele Di Amato e Gabriele Moncini sulla Honda NSX del team Nova Race, con il romano bravo nel finale ad avere la meglio su Zanon. Proprio il pilota del team VSR, in coppia con Michelotto, ha potuto festeggiare, oltre al terzo posto assoluto, la vittoria di categoria Pro-Am, davanti alla seconda BMW di Alatalo e Caglioni e alla Ferrari 296 di Colavita e Badawi. Per quanto riguarda la graduatoria Am, da sottolineare la vittoria del cinese Han, che riapre il discorso relativo al titolo. Seconda piazza di categoria per Rocca e Magnoni, davanti a Marco Antonelli e Florian Scholze. Da segnalare la foratura patita da Loris Spinelli e i problemi patiti da Jacopo Guidetti, due eventualità che hanno tolto dalla partita due protagonisti assoluti del primo stint.

GT Cup: Arduini resiste a Mainetti, Schofield vincitore in Seconda Divisione

Grandi battaglie nella gara 1 della GT Cup, con le Lamborghini Huracàn a dominare la Prima Divisione. Destinato alla vittoria pareva l'equipaggio del DL Racing, con Viglietti a controllare dopo un ottimo primo stint da parte di Ianniello. Nel finale, però, un problema alla benzina ha fermato la cavalcata della #172, lasciando strada ad Arduini e Mainetti in lotta tra loro. Il pilota proveniente dal mondo Clio ha tenuto botta sugli attacchi del rivale, e in questo modo lui e il co-equipier Girolami sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio. Secondo posto per Mainetti e Fontana, che si sono così portati in testa alla classifica in vista dell'ultimo round di domani.

Le fasi concitate della partenza della gara Gt Cup

In Seconda Divisione, da sottolineare la vittoria assoluta e di categoria AM dell'irlandese Lyle Schofield sulla Ferrari 488 del team SR&R. In Pro-Am, Paniccià e Maasen hanno preceduto Stifter e Martinelli.

Appuntamento a domani con le ultime gare della stagione del Campionato Italiano Gran Turismo ACI GT, che decreteranno i vincitori di tutte le categorie in pista.

Da Monza - Nicola Saglia