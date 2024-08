IMSA | VIR: BMW torna a vincere, Aston Martin recupera su Porsche in GTD PRO

Bryan Sellers/Madison Snow hanno meritatamente vinto dalla pole-position la prova del VIRginia International Raceway dell’IMSA WatherTech SportsCar Championship. Paul Miller Racing BMW #1 trionfa tenendo testa alla Ford #65 di Mike Rockenfeller/Harry Tincknell ed all'Aston Martin #23 Heart of Racing di Alex Riberas/Ross Gunn.

Paul Miller Racing dalla pole alla vittoria

La BMW M4 GT3 #1 di Paul Miller Racing ha gestito lo stint iniziale ed ha controllato al massimo il carburante. Senza caution la gestione della benzina è diventata cruciale, il VIR resta sempre uno degli impianti più esigenti della stagione.

Heart of Racing Aston Martin #23 ha provato ad impensierire i campioni in carica della classe GTD, una missione non riuscita anche in seguito ad una sanzione per un'infrazione durante il secondo ed ultimo pit della giornata.

Bryan Sellers ha condotto le danze anche nei 30 minuti conclusivi respingendo ogni ipotetico ritorno da parte di Ford e Aston Martin dopo una caution per un danno alla McLaren #70 Inception Racing.

Aston Martin recupera in classifica su Roxy

Mike Rockenfeller #65 e Ross Gunn #23 non si sono mai avvicinati alla BMW di testa che con tranquillità ha festeggiato la prima gioia stagionale in GTD PRO dopo il risultato sfiorato a Daytona e non solo.

Heart of Racing #23 e nello specifico Gunn guadagna dei punti importanti in campionato a solo due round dalla conclusione nei confronti della Porsche #77 AO Racing di Laurin Heinrich. Il tedesco non è stato perfetto al debutto al VIR, tradito da un sorpasso troppo azzardato nei confronti di Vasser Sullivan Lexus #14. Una penalità ha limitato il tedesco che ha dovuto accontentarsi della 7ma posizione finale.

Mercedes vince in GTD

Mercedes, invece, ha festeggiato in GTD imponendosi per la prima volta in stagione con Korthoff/Preston Motorsports #32 e Mikael Grenier/Kenton Koch. La coppia ha dominato dal primo stint alla bandiera a scacchi, solamente nel finale vi è stato un disperato recupero da parte dell'Aston Martin #27 Heart of Racing di Roman De Angelis.

Il canadese non ha mai attaccato la Mercedes #32 anche per la scomoda presenza della McLaren #9 Pfaff Motorsports. L'auto presente in GTD PRO ha aiutato Grenier che non è mai stato insidiato dalla concorrenza.

Il canadese ed il compagno Zacharie Robichon hanno chiuso il podio insieme alla Lamborghini #78 Forte Racing di Misha Goikhberg/Loris Spinelli, vettura che ha completato in terza piazza davanti alla Mercedes #57 Winward Racing ed alla BMW #96 Turner Motorsport.

Prossima tappa a Indianapolis a metà settembre con il riorno di GTP e LMP2 oltre alle GTD PRO ed alle GTD. Sarà la penultima fatica della stagione, la quarta della Michelin Endurance Cup.

Luca Pellegrini