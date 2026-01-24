FRME | Abu Dhabi, Gara 1: Al Dhaheri resiste e vince nel caos di Yas Marina
Partenza decisiva, bandiera rossa e finale spezzato nella prima corsa del secondo round stagionale
Il secondo round stagionale della Formula Regional Middle East si apre sul circuito di Yas Marina Circuit con una Gara 1 intensa e frammentata. Allo spegnimento dei semafori è Rashid Al Dhaheri a interpretare alla perfezione il via, sorprendendo Kean Nakamura-Berta già in curva 1 e prendendo immediatamente il comando davanti al pubblico di casa. Una manovra pulita e decisa che permette al pilota emiratino di impostare fin da subito una gara di controllo.
Gestione del ritmo e controllo della pressione
Una volta al comando, Al Dhaheri costruisce un primo margine su Nakamura-Berta, arrivando a superare il secondo e mezzo di vantaggio prima del ritorno del giapponese in zona DRS. Il duello resta però più tattico che aggressivo: il leader non concede varchi, mantiene un passo costante e gestisce ogni fase della corsa fino alla bandiera a scacchi. Alle loro spalle Alex Powell e Sebastian Wheldon completano la top-4, mentre il gruppo centrale resta compatto e soggetto a continui cambi di ritmo.
Una gara spezzata dagli incidenti
Nel cuore della corsa non mancano gli episodi. Le battaglie nel centro del gruppo rendono la gara caotica e difficile da leggere, fino al momento più delicato nel finale: il violento incidente che coinvolge Alceu Feldmann Neto, la cui vettura si ribalta dopo un contatto. La direzione gara espone immediatamente la bandiera rossa; fortunatamente il pilota esce illeso dall’abitacolo.
Focus italiani: Popov il migliore, gara in salita per gli altri
Guardando ai piloti con licenza italiana, il miglior risultato di Gara 1 è quello di Maksimilian Popov, che chiude 9° al termine di una corsa solida e priva di errori, restando stabilmente in zona punti nonostante una gara spezzata e complessa. Più complessa la prova di Giovanni Maschio, 22° al traguardo dopo una corsa di gestione, mentre Chi Zhenrui conclude 25° una gara condizionata dalle neutralizzazioni e dalla difficoltà di trovare continuità nel ritmo.
Ripartenza e volata finale
Dopo la bandiera rossa, la gara riparte alle spalle della Safety Car con pochi minuti sul cronometro. Alla ripartenza Al Dhaheri è impeccabile, costruisce subito un margine minimo ma sufficiente per difendersi fino alla bandiera a scacchi, mentre nelle retrovie non mancano ulteriori episodi che contribuiscono a rendere irregolare la classifica finale.
Ordine d’arrivo – Gara 1 FRME
|Pos
|Pilota
|Distacco
|1
|Rashid Al Dhaheri
|—
|2
|Kean Nakamura-Berta
|+1.609
|3
|Alex Powell
|+4.009
|4
|Sebastian Wheldon
|+4.536
|5
|Yuki Sano
|+5.054
|6
|Artem Severiukhin
|+6.129
|7
|Kabir Anurag
|+7.044
|8
|Andrija Kostic
|+8.927
|9
|Maksimilian Popov
|+9.593
|10
|Francisco Macedo
|+10.994
|11
|Alexander Abkhazava
|+11.321
|12
|Jan Przyrowski
|+11.481
|13
|Alex Ninovic
|+11.731
|14
|Xie Wing Lam Gerrard
|+12.191
|15
|Taito Kato
|+12.723
|16
|Andrea Dupé
|+14.169
|17
|Miguel Ethe Costa
|+14.254
|18
|Matteo Giaccardi
|+15.050
|19
|Enea Dion Frey
|+16.029
|20
|Christian Ho
|+17.004
|21
|Jules Roussel
|+17.710
|22
|Giovanni Maschio
|+18.663
|23
|August Raber
|+19.076
|24
|Kai Daryani
|+19.564
|25
|Chi Zhenrui
|+19.969
|26
|Dion Gowda
|+20.371
|27
|Salim Hanna
|+21.066
|28
|Fu Yuhao
|+21.79
Lo sguardo su Gara 2
Il secondo appuntamento del round promette uno scenario completamente diverso. Gara 2, con griglia invertita per i primi dieci, potrebbe rimescolare le carte e aprire nuovi scenari in una domenica che si preannuncia ancora più imprevedibile a Yas Marina.
Vincenzo Buonpane