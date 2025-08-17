NASCAR | Austin Dillon strappa un pass per i Playoffs a Richmond

Austin Dillon torna a vincere nella NASCAR Cup Series. L'americano di RCR e Chevrolet festeggia a Richmond ed ottiene un pass per i Playoffs che inizieranno tra meno di due settimane in quel di Darlington.

Dillon torna a vincere a Richmond

La Chevrolet #3 torna finalmente a vincere ed a differenza dello scorso anno questa volta non ci sono dubbi. L'ex vincitore della Daytona 500 si è imposto di forza in Virginia a dodici mesi esatti da uno dei finali più controversi degli ultimi anni.

Al pilota statunitense fu infatti negato l'accesso ai Playoffs dopo aver deliberatamente spinto contro le barriere prima della bandiera a scacchi le vetture di Joey Logano e Denny Hamlin.

Un anno più tardi, il #3 di RCR svetta in solitaria sulla concorrenza dopo una bellissima e leale lotta contro la Ford Mustang #12 Team Penske affidata a Ryan Blaney.

L'ex campione della serie è stato l'unico che nei 100 giri finali ha messo in discussione la vittoria della vettura #3. Senza bandiere gialle la strategia è diventata cruciale e gli uomini di Richard Childress Racing non hanno commesso il minimo errore nei due pit previsti in regime di green flag.

Dillon ha quindi potuto festeggiare davanti alla Chevy #48 Hendrick Motorsports di Alex Bowman ed alla già citata Mustang #12 di Blaney. Il portacolori di Penske ha preceduto i teammate Joey Logano #22 ed Austin Cindric #2, entrambi già certi di contendersi il titolo dalla ‘Southern 500’.

Sesta gioia nella NASCAR Cup Series per Dillon, la seconda a Richmond. Il nativo di Welcome, North Carolina, torna automaticamente nei Playoffs, non accadeva dal 2022.

1 sola gara alla fine della regular season

Restano due posti per i NASCAR Playoffs, il 15mo ed il 16mo che verranno assegnati domenica prossima in occasione della tradizionale e sempre imprevedibile Daytona 400.

Tutti hanno una concreta chance di imporsi sulla concorrenza, attualmente grazie ai punti ottenuti da inizio anno spiccano nel Round of 16 la Toyota #45 di Tyler Reddick e la Chevrolet #48 del già citato Bowman.

Parentesi doverosa invece per William Byron che a Richmond è diventato matematicamente il campione della regular season 2025. Il #24 di Hendrick Motorsports Chevrolet vanta per ora due successi all'attivo quest'anno: la Daytona 500 e la prova disputata poche settimane fa in Iowa.

Luca Pellegrini