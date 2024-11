WRC | Evans, Rovanperä, Katsuta e Pajari full-time con Toyota nel 2025

Elfyn Evans, Kalle Rovanperä, Takamoto Katsuta e Sami Pajari rappresenteranno Toyota GR nel FIA World Rally Championship 2025. I quattro volti citati gareggeranno full-time nel Mondiale, mentre è confermata la presenza in alcuni selezionati eventi anche di Sébastien Ogier.

Il francese inizierà il proprio cammino sicuramente a Montecarlo, non vi sono però informazioni sulle altre tappe in cui rivedremo il nativo di Gap. Oltre alla Yaris GR Rally1 #17 avremo sicuramente altre quattro unità che presenzieranno in ogni singolo round.

Il gallese Elfyn Evans è confermato così come il ritorno di Kalle Rovanperä dopo un anno sabbatico e la partecipazione esclusiva a qualche round. Il due volte campione del mondo torna a dedicarsi al mondo del rally dopo aver corso e vinto nella Carrera Cup Benelux ed aver gareggiato anche a Monza nella selettiva Porsche Carrera Cup Italia.

Takamoto Katsuta resta con la terza Toyota ufficiale, brand che giustamente accoglie Sami Pajari. Il campione Rally2 2024 si prepara per salire a tempo pieno nella classe regina, un 22enne che ha già avuto modo di confrontarsi nel 2024 all'interno della top class del WRC.

Toyota GR proverà a difendere il titolo costruttori vinto in extremis nel Rally Giappone disputato durante l'ultimo week-end. Non sarà sicuramente facile vista l'agguerrita concorrenza di Hyundai con il neo campione del mondo Thierry Neuville e l'estone Ott Tanak.

Jari-Matti Latvala, team principal, ha affermato in una nota:



La stagione 2024 ha presentato nuove sfide per il nostro team, ma abbiamo continuato a lottare ad alto livello e a lottare fino all’ultimo giorno per mantenere con successo il nostro titolo costruttori. Per il 2025, siamo davvero felici di continuare con gli stessi piloti che si sono comportati bene per noi nelle ultime stagioni e di avere più auto per l'intero campionato. È anche bello dare il benvenuto a Sami Pajari nella nostra formazione grazie all’investimento che stiamo facendo per sviluppare i giovani piloti. Juha Kankkunen assumerà il ruolo di Vice Team Principal per supporta me e la squadra negli eventi WRC. Conosce bene la squadra e porta molta esperienza nel ruolo.