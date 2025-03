WorldSBK | Portimão, Gara 1: bentornato Toprak! Bulega sconfitto

Portimão è il regno di Toprak Razgatlıoğlu: il campione del mondo torna alla vittoria nel WorldSBK, la sua prima del 2025. Il pilota BMW è uscito vincitore dal corpo a corpo con Nicolò Bulega in quella che è stata una vera e autentica battaglia. A chiudere il podio è Andrea Locatelli, che regala a Yamaha un insperato primo podio dell'anno.

Toprak vs. Bulega: il primo round va al #1

Un duello rusticano in pieno stile WorldSBK: a Portimão si è consumato il primo round della sfida tra Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega. Il campione del mondo si è messo brillantemente alle spalle il complicato weekend di Phillip Island con una vittoria in una delle sue piste migliori, ma Bulega gliel'ha fatta sudare. I due si sono sfidati a suon di staccate all'ultimo metro, il tutto risolto all'ultimo giro con la deleteria staccata del #1. Primo centro del 2025 per Razgatlıoğlu, che rosicchia solo 5 punti in classifica a Bulega in quella che sarà una rincorsa al titolo lunga e faticosa. Bulega ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari con Razgatlıoğlu nel suo terreno preferito, quello della staccata. Il pilota Aruba.it Racing - Ducati rimane uno dei maggiori contendenti alla vittoria sia nella Superpole Race che in Gara 2, ma il favorito d'obbligo rimane il turco. Nonostante una partenza complicata che lo ha visto retrocedere fino al 5° posto, Toprak ha dimostrato di aver ritrovato il tanto cercato feeling con la sua M1000RR.

Yamaha si prende il primo podio dell'anno con Locatelli

Visti i presupposti del venerdì, Yamaha sembrava doversi preparare ad un altro weekend all'inseguimento dei primi. Invece è il caposquadra Andrea Locatelli a prendersi il primo podio nel WorldSBK in questa stagione con uno splendido terzo posto. Locatelli ha messo in pista un ottimo passo gara che lo ha finalmente ripagato di tutti gli sforzi fatti con una moto che non è ancora all'altezza come la R1. C'è ancora Italia dietro con Danilo Petrucci, rimasto intruppato nelle retrovie nei primi giri. Può sorridere anche Honda con Xavi Vierge che chiude la top 5 in una gara ricca di sorprese per quanto riguarda la classifica finale. Michael Van Der Mark precede sulla linea del traguardo il penalizzato Andrea Iannone, che chiude 7°. Dominique Aegerter, Axel Bassani e Remy Gardner chiudono i primi 10 classificati.

Contatto Redding-Bautista: entrambi out

Tra i diversi ritirati spiccano i nomi di Scott Redding e Álvaro Bautista: i due ducatisti, tra i quali non corre di certo buon sangue, sono stati protagonisti di un contatto nelle primissime fasi dopo il via della corsa. A quanto si riesce a constatare dall'on board, Redding ha toccato Bautista mentre si trovava all'interno della traiettoria, risultando in una caduta per entrambi. Non hanno finito la gara, tra gli altri, anche Yari Montella e i fratelli Lowes.

WorldSBK | Portimão: i risultati di Gara 1

