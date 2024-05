MotoGP | GP Catalunya, Practice: Espargarò da record, Martin solo 6°

Un venerdì intenso per la MotoGP , con la sessione di Practice del pomeriggio piena di colpi di scena fino all'ultimo secondo. Uno strepitoso Aleix Espargarò, dopo l'annuncio del suo ritiro, va sotto il record della pista e mette la sua Aprilia davanti a tutti, con un tempo di 1:38:562. Dietro lo spagnolo due KTM: Brad Binder e la GasGas del rookie Pedro Acosta.

Aleix Espargarò dominatore, le KTM lo inseguono da vicino

Il venerdì del GP di Catalunya si chiude con una sessione di Practice piuttosto scoppietante. Tra colpi di scena e cadute negli ultimi minuti, al vertice la spunta la Aprilia di Aleix Espargarò, che ferma il cronometro in 1:38.562, abbassando sensibilmente il tempo segnato in mattinata e stabilendo il nuovo record della pista, tolto a Francesco Bagnaia. Un crono che gli permette di tenersi dietro due KTM, quella ufficiale di Brad Binder, secondo + 0.072 millesimi, e la Tech3 di Pedro Acosta, terzo a un millesimo dal pilota sudafricano.

Il pilota di Granollers è fresco di annuncio di ritiro a fine 2024, ma ciò non significa che non sia alla ricerca di una vittoria nel circuito di casa, impresa riuscitagli lo scorso anno. Brad Binder sembra ritrovarsi in questo weekend e dopo la terza posizione nelle FP1, riesce a piazzare la moto austriaca a meno di un decimo dal Capitano.

Il pilota sudafricano non può abbassare la guardia: alle sue spalle Pedro Acosta è a solo un millesimo di distacco. Il rookie è alla ricerca del riscatto dopo lo zero nella gara delle domenica di Le Mans. Assolutamente da rimarcare come i piloti della top ten siano racchiusi in appena 4 decimi di secondo. A chiudere i dieci troviamo l'altra Aprilia ufficiale di Maverick Viñales, che accede direttamente alla Q2 per domani.

Martin arretrato solo 6°, le Gresini di nuovo fuori dalla Q2

Questa volta non sono le Ducati a dominare le prime dieci posizioni. Le KTM piazzono tre su quattro moto direttamente in Q2, così come entrambe le Aprilia ufficiali.

Prima delle Ducati quella di Francesco Bagnaia (4°), che sembra essere in difficoltà in questo venerdì di prove libere. Dietro di lui l'altra KTM di Jack Miller in quinta piazza, riuscendo a spedire la sua KTM direttamente alla lotta per la pole. Jorge Martin solo sesto dopo il dominio nelle FP1, precedendo però l'altra Ducati di Enea Bastianini (7°).

Riconferme per Franco Morbidelli, che riesce ad aggiudicarsi una ottava posizione e l'accesso diretto alla Q2: l'italo-brasiliano sembra riuscire a prendere sempre più confidenza con la sua GP24.

In difficoltà anche i fratelli Márquez, che con le Ducati del team Gresini non vanno oltre la 11esima e la 12esima piazza. Alex protagonista anche di una caduta negli ultimi istanti di Practice. Difficotà riscontrate allo stesso modo dalle due GP23 del team Pertamina Enduro VR46: Marco Bezzecchi non va oltre la 15° posizione e il compagno Fabio di Giannantonio chiude 17°.

Yamaha, dopo il passaggio diretto in Q2 con Alex Rins, vede un Fabio Quartararo in 14° posizione, più arretrato rispetto al compagno di squadra. Come di consueto da inizio campionato, Honda vede occupare le ultime quattro posizioni delle Prove Ufficiali, con Luca Marini a chiudere ultimo, a quasi due secondi dal dominatore delle Practice Aleix Espargarò.

MotoGP | GP Catalunya: i risultati delle Practice

Claudia Barchiesi