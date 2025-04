MotoGP | GP Qatar: il ritorno complicato di Jorge Martin

Jorge Martin è tornato questo weekend sul circuito di Losail in Qatar. Il pilota spagnolo ha saltato le prime gare del campionato per un infortunio subito durante i test pre-stagionali, e che lo ha costretto ad operarsi per delle fratture al piede ed alla mano. Un ritorno complicato per Martin che ha mostrato difficoltà per tutto il fine settimana, chiudendo la Sprint in sedicesima posizione e ritirandosi dalla gara per una caduta. Si complica ancora di più il percorso del campione del mondo in carica, che deve recuperare tutto il tempo perso.

Martin dolorante chiude la Sprint nelle ultime posizioni

Jorge Martin è tornato a calcare il palcoscenico della MotoGP, dopo mesi di recupero in seguito ad un infortunio rimediato nei test pre stagionali. Un Martin che si è mostrato subito in difficoltà, sia per le condizioni fisiche che per un feeling assente con la moto, che ha guidato per poco tempo prima dell'inizio di stagione. Dopo una qualifica non semplice, non lo è stata nemmeno la gara Sprint, che ha terminato in sedicesima posizione. Con il campione spagnolo che ha dichiarato a SkySportMotoGP:

Nella Sprint ho iniziato a capire dove sto faticando, non conosco ancora la moto. La mano non mi fa tanto male. Faccio tutto con la parte destra del corpo e mi stanco molto. Anche come ergonomia non sono messo benissimo: dobbiamo lavorare per avere una posizione più comoda e uno stile più normale. Il corpo si sta abituando, ancora mi sento molto affaticato mentre guido.

Una gara complicata, terminata con una caduta

Se la gara Sprint non è stata brillante, ancora più complicata è risultata la gara lunga. Jorge Martin non si è mai acceso nel corso dei giri. Ma il peggio è arrivato a pochi giri dalla fine, con una caduta dovuta ad un'uscita sul cordolo. Un incidente che gli ha causato una contusione toracica costale, senza ulteriori problemi agli arti già infortunati.

Il pilota è stato trasportato in ospedale per eseguire ulteriori controlli approfonditi. Piove quindi sul bagnato per Martin, che rischia di dover restare fermo per altro tempo.

Quale futuro per il team Aprilia?

Il team Aprilia si trova quindi a fare i conti nuovamente con un possibile stop di Jorge Martin. Una situazione non semplice per il team italiano, che fino ad ora ha dovuto contare solo su un pilota, Marco Bezzecchi. E con la necessità di avere anche i feedback di un pilota forte come Jorge Martin, il futuro si prospetta grigio per Aprilia, che voleva iniziare la stagione con ben altre prospettive.

Federica Passoni