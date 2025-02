MotoGP | Buriram Test, Day 2: ancora i fratelli Márquez in testa

La stagione 2025 di MotoGP è oramai alle porte e sul tracciato di Buriram si sono conclusi i test invernali. In vetta alla classifica sono ancora i fratelli Márquez, che fanno doppietta così come ieri con Marc davanti a Álex. Aprilia è la prima inseguitrice con Marco Bezzecchi.

Marc Márquez ancora in testa, lo inseguono il fratello Álex e Marco Bezzecchi

Nella seconda giornata di prove sul circuito di Buriram, Marc Márquez si è riconfermato il pilota più veloce di giornata. Il pilota spagnolo ha portato la sua Ducati GP25, in prima posizione, fermando il cronometro in 1:28.855, un tempo non lontano dal record della pista. Álex Márquez, dopo i test di Sepang, si conferma ancora in ottima forma, mettendosi in seconda posizione a +0.179 dal fratello, grazie a un tempo di 1:29.034. Alle spalle della coppia spagnola, Marco Bezzecchi, con un tempo di 1:29.060, un ottimo terzo tempo ottenuto nell'ultima parte di giornata. Il pilota italiano, affiancato da Lorenzo Savadori, a causa dell'assenza dell'infortunato Jorge Martín, ha svolto un lavoro fondamentale durante i test thailandesi, collezionando dati importanti per lo sviluppo della moto 2025.

Credits: Red Bull KTM Factory Racing

Buona prestazione anche per KTM, Pedro Acosta si piazza in quarta posizione in 1:29.133, confermandosi il pilota più veloce della squadra austriaca. Brad Binder, più arretrato rispetto al suo compagno di squadra, compie comunque un balzo in avanti rispetto alla giornata precedente, chiudendo i test invernali in dodicesima posizione, grazie a un tempo di 1:29.732.

Bene le Honda, più arretrate le Yamaha

Dopo i risultati positivi di Sepang, sembra che Honda stia continuando a fare progressi rispetto alle stagioni precedenti. Joan Mir ha concluso la seconda giornata di test a Buriram in sesta posizione, facendo segnare un crono di 1:29.399. A quattro decimi dal compagno di squadra, Luca Marini conclude la sessione di test in quattordicesima posizione. Più in difficoltà, invece, le Honda del team LCR, Johann Zarco, dopo la settimana posizione di ieri, ha fatto segnare un giro in 1:29.882, che gli è valso la sedicesima posizione. In ventesima posizione, invece, Somkiat Chantra, in 1:30.465. Il rookie thailandese, sul suo circuito di casa, ha portato avanti il suo lavoro di adattamento alla nuova MotoGP.

Credits: Honda HRC Castrol

Yamaha è, invece, distante, rispetto a quanto mostrato nei test della settimana precedente a Sepang. Fabio Quartararo è il pilota più veloce della casa di Iwata, chiude il suo giro veloce in 1:29.586, crono che gli vale l'ottava posizione. Più distante il suo compagno di squadra, Alex Rins, in diciassettesima posizione in 1:30.062. Ancora bene, invece, Jack Miller che chiude questa seconda giornata di test in decima posizione, a meno di un decimo da Quartararo, in 1:29.617. Solo diciannovesimo Miguel Oliveira, con un tempo di 1:30.089.

Meglio rispetto alla giornata di ieri la squadra KTM Tech 3, con Maverick Viñales (1:29.606) che è riuscito a entrare nella Top 10, in nona posizione. Non lontano il compagno di squadra, Enea Bastianini, in 1:29.837, che ha chiuso l'ultima sessione di test in quindicesima posizione. Buona sessione anche per il team Trackhouse, Ai Ogura, inizia a prendere confidenza con la sua nuova moto, e fa segnare il suo giro migliore in 1:29.636, crono che gli vale l'undicesima posizione. Bene anche Raúl Fernández che, al rientro dall'infortunio rimediato durante i test di Sepang, conclude i test pre-stagionali in tredicesima posizione, registrando il suo miglior tempo in 1:29.732.

MotoGP | Buriram Test, Day 2: La classifica del secondo giorno

Credits: MotoGP

Giulia Pea

