DTM | Norisring, Gara 2: Preining vince e si lancia in classifica

La terza volta è quella buona per Thomas Preining: dopo due podi di fila, il pilota austriaco della Porsche #91 conquista la sua prima vittoria stagionale nel DTM 2025 in occasione di gara 2 del Norisring. Egli ha preceduto le due Ferrari #14 e #69 di Jack Aitken e Thierry Vermeulen in una gara che lancia il pilota della “Grello” nella lotta iridata.

Premiata la strategia Manthey EMA, Aitken davanti a Vermeulen

Per Preining è stato un successo costruito grazie anche alla strategia impeccabile del team Manthey EMA: l’austriaco campione 2023 ha superato le due 296 GT3 del team Emil Frey Racing nelle due finestre di soste obbligatorie, sfruttando nella prima l’undercut sul poleman Vermeulen e nella seconda le gomme più calde per attaccare e sorpassare in curva 4 un Aitken che, nonostante fosse rientrato davanti, ha pagato più di tutte le gomme fredde in uscita dalla corsia box.

Per il britannico con cittadinanza sudcoreana rimane dunque un secondo posto comunque importante per il suo campionato, mentre il pilota olandese con le insegne di Verstappen.com Racing chiude in una deludente terza posizione dopo la pole position conquistata la mattinata. Nel gruppo degli altri è stato Maro Engel a spuntarla con la Mercedes #24 del Team Winward Racing per il quarto posto precedendo Arjun Maini sulla Ford #36 HRT Perfomance.

Auer rimane leader, ma ora i primi 5 sono racchiusi in 8 punti

Sesta posizione per la terza Ferrari schierata da Emil Frey Racing (#10) con Ben Green, settimo posto per un René Rast che limita i danni sulla BMW #33 di Schubert Motorsport in una giornata negativa per la casa bavarese. Da segnalare infatti il ritiro per il suo compagno Marco Wittmann (#11) in un incidente da bandiera rossa: la gara dell’idolo locale finisce dopo appena due curve dopo che è stato stretto nel mezzo del gruppo dalle due Lamborghini di Mirko Bortolotti (#1) e Nicki Thiim (#2), con i due piloti ABT Sportsline che sono stati anche loro costretti ad abbandonare la gara.

Ottavo posto per il leader del campionato Lucas Auer (Mercedes #22 Team Landgraf) che conserva con 109 punti la testa di una classifica più corta che mai. A tal proposito, il suo rivale Jordan Pepper porta la GRT Lamborghini #63 in nona posizione, precedendo un Jules Gounon (Mercedes #48 Team MANN-FILTER) che completa la top 10. Giornata negativa per Ricardo Feller, 12° sulla Audi #29 di Land Motorsport dopo un Lap Time di penalità per un’infrazione durante la Full Course Yellow per il ritiro di Fabio Scheller con la sua Ford #64 a muro in curva 7.

Credits: DTM / X.com

Al termine del round del Norisring, la classifica del DTM 2025 vede i primi 5 racchiusi in soli 8 punti: Auer rimane in testa con 109 punti, ma dietro Preining aggancia Pepper con 102 lunghezze mentre Aitken sale a quota 101 alla pari di Engel. Con una lotta per il titolo più aperta che mai, il DTM tornerà in pista il prossimo mese al Nurburgring per il round 5 in programma il 9-10 agosto.

Andrea Mattavelli