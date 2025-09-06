WorldSBK | Magny-Cours, Gara 1: nessuno ferma Toprak, Bulega è 2°

Toprak Razgatlıoğlu è imprendibile e conquista anche Magny-Cours con una vittoria in solitaria in Gara 1. Nicolò Bulega prova a tenere il passo, ma deve accontentarsi del secondo posto. Completa il podio Alex Lowes.

Nessuno ferma Toprak

Nessuno è riuscito a tenere il passo di Toprak Razgatlıoğlu a Magny-Cours, e il turco ha trionfato in Gara 1 di WorldSBK. Razgatlıoğlu, partito dalla pole position, ha mantenuto la leadership per tutta la gara, conquistando il decimo trionfo consecutivo della stagione e allungando nella classifica mondiale. Medaglia d'argento per Nicolò Bulega. L'italiano ha provato a tenere lo stesso ritmo di Razgatlıoğlu, ma il tempo perso nelle prima battute della gara e la superiorità del turco, non gli hanno permesso di avvicinarsi. La lotta per l'ultimo gradino del podio è stata un affare di famiglia. I gemelli Lowes si sono dati battagli sin dalla partenza e ad avere la meglio è stato Alex. Quarta posizione per Danilo Petrucci, seguito da Andrea Locatelli e Remy Gardner. Settima posizione per Axel Bassani, seguito da Dominique Aegerter, Sam Lowes e Bahattin Sofuoglu che chiude la Top 10. Buona gara per Sergio García, undicesimo alla sua prima gara in WorldSBK.

Caos nel primo giro, doppia caduta per Van Der Mark

Sono state tante le cadute nei primi giri della gara. Nel corso del primo giro ci sono stati diversi contatti che hanno visto coinvolti Andrea Iannone, Yari Montella, Alvaro Bautista, Xavi Vierge e Jonathan Rea. Jonathan Rea e Yari Montella sono stati costretti al ritiro, così come Andrea Iannone che è stato portato al centro medico per un controllo.

Grande peccato per Sam Lowes caduto a tre giri dalla fine. Dopo una buona gara in lotta per il podio con il gemello Alex, il britannico è scivolato, rientrando poi in nona posizione. Doppia caduta per Michael Van Der Mark. Dopo la prima scivolata l'olandese è riuscito a ripartire, ma la seconda caduta lo ha messo fuori dai giochi. Out anche Garrett Gerloff che si trovava in settima posizione.

WorldSBK | Magny-Cours: i risultati di Gara 1

Credits: WorldSBK

Giulia Pea