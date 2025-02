F1 | Test Bahrain: Norris stupisce con un passo gara impressionante

Si è conclusa la seconda giornata di test pre-stagionali di F1 in Bahrain e McLaren ha lasciato tutti a bocca aperta. Il team inglese oggi ha deciso di non lavorare sul giro secco ma di concentrarsi sulla simulazione di passo gara, che si è rivelato davvero impressionante.

Impressionante il passo gara di Lando Norris

È sempre difficile valutare le vetture durante i test, in quanto durante le sessioni ogni team testa componenti differenti in vista della stagione. Inoltre, le condizioni in pista nella giornata odierna non erano del tutto ottimali, le due sessioni della giornata sono, infatti, state caratterizzate dalla pioggia. Inoltre, le classifiche spesso sono ingannevoli, perché non riflettono il vero lavoro che porta a termine la squadra durante la giornata e non mostrano il vero potenziale delle vetture. Infatti, nonostante la classifica di questa seconda giornata, McLaren ha lasciato tutti a bocca aperta. In queste due giornate di prove, si è rivelata una vettura solida e sembra voler lanciare un chiaro messaggio ai suoi avversari.

Lando Norris, che aveva chiuso la prima giornata in testa alla classifica, è sceso in pista solamente nel primo pomeriggio, chiudendo la giornata in quattordicesima posizione. Il suo miglior crono lo ha fatto segnare in 1:30.882, quattro decimi più lento rispetto alla giornata precedente. Il pilota inglese ha portato avanti per tutta la sessione un lavoro di simulazione di passo gara, completando ben 77 giri. Norris ha rinunciato, in questa sessione, al time attack, ma ha portato a termine una simulazione passo gara impressionante. Il pilota inglese ha montato le gomme C2, dimostrando di essere decisamente superiore ai suoi avversari, soprattutto se confrontato con il passo gara della Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota del team campione del mondo, girava circa un secondo più veloce rispetto al pilota monegasco. Una sessione positiva anche per Oscar Piastri in Bahrain

McLaren punta al titolo

Già nella scorsa stagione, McLaren si era dimostrata una vettura solida, riuscendo a conquistare il titolo costruttori a fine stagione. Da queste prime sessioni di test F1, la situazione sembra non essere cambiata. La MCL39, sembra essere una macchina superiore rispetto a quella degli avversari e con veramente pochi problemi tecnici. Si è potuto osservare in questa sessione come il degrado delle gomme sia davvero basso e i piloti riescano a compiere anche stint molto lunghi, mantenendo un ritmo quasi sempre costante.

Rispetto alla passata stagione, sono stati portati dei cambiamenti alla vettura di Woking, che sembra però essere all'altezza di quella che ha portato il team inglese ad essere campione del mondo. Questa vettura sembra avere un perfetto bilanciamento, ma qualche difficoltà di instabilità al posteriore. I test possono essere ingannevoli, e i team, potrebbero non voler mostrare il loro vero potenziale fino all'inizio della stagione. Ma una cosa sembra certa: questa McLaren, al momento, pare essere un passo avanti anche rispetto agli altri top team.

Giulia Pea