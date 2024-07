NASCAR | Pocono: Blaney torna al top

Ryan Blaney ha ottenuto a Pocono la 12ma vittoria della propria carriera nella NASCAR Cup Series. Seconda firma in quel di Long Pond per il pilota della Ford Mustang #12 del Team Penske, due volte vincitore nella regular season 2024 da Daytona ad oggi.

Blaney ritrova la vittoria

Toyota ha provato a mostrare i muscoli con il Joe Gibbs Racing nella prima metà d'azione dopo la pole siglata da Ty Gibbs #54 nella giornata di sabato. L'ex campione della NASCAR Xfinity Series ha presto ceduto il testimone a Denny Hamlin #11 ed a Martin Truex Jr #19, rispettivamente al top nella seconda e nella prima frazione.

Tutto è cambiato nella parte conclusiva dell'evento, l'unico nel ‘Tricky Triangle’ di Pocono. Ryan Blaney ed il Team Penske hanno preso in mano la situazione, nessuno ha più impensierito il campione in carica che con una relativa scioltezza ha annullato nel finale il ritorno della Toyota Camry #11 di Hamlin e della Chevrolet Camaro #48 Hendrick Motorsports di Alex Bowman.

Seguono nell'ordine William Byron (Raptor High Heat Chevrolet #24), Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e Tyler Reddick (MoneyLion Toyota #45) al termine di un round che precede di una singola settimana la tanto attesa pausa estiva.

Verso Indianapolis con un occhio ai Playoffs

La NASCAR Cup Series riparte ora tra meno di sette giorni da Indianapolis in cui ritroverà l'ovale e non più il road course che abbiamo commentato negli ultimi anni. La nota categoria americana riservata alle stock car si avvicina ai Playoffs, mancano infatti solamente cinque sfide prima dell'inizio della parte più importante dell'anno.

Martin Truex Jr, 13mo nella graduatoria dei Playoffs, è il primo tra coloro presenti nella contesa virtuale per il titolo senza vittorie davanti a Ty Gibbs, Chris Buescher e Ross Chastain. Da qui alla prima prova del Round 16 in quel di Atlanta molte cose possono cambiare e potrebbero anche ridursi i posti ‘certi’ in vista dei Playoffs.

Luca Pellegrini