FIA F2 | Baku, qualifiche: pole di Crawford, seguono Fornaroli e Minì

Jak Crawford conquista la pole position nelle qualifiche del round di F2 di Baku, in Azerbaijan. Il pilota statunitense del team DAMS Lucas Oil ha conquistato il miglior tempo davanti al leader della classifica, Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) e all'altro italiano Gabriele Minì (Prema Racing).

La cronaca della sessione

La sessione è stata interrotta anzitempo a causa di un incidente di Roman Stanek e di John Bennett, che ha portato alla cancellazione dell'ultimo minuto e dell'ultimo tentativo. In precedenza anche Amaury Cordeel e Victor Martins, in occasioni diverse, avevano provocato un'interruzione della sessione.

Crawford ha conquistato il miglior tempo fermando il cronometro in 1:54.791, 2 centesimi meglio di Fornaroli, ottenendo così altri due punti. Seconda fila, come detto, per Minì, davanti alla ART Grand Prix di Martins. Il francese potrebbe però arretrare a causa della regola che comporta la cancellazione del miglior tempo nel caso in cui si provochi una bandiera rossa.

Quinto è Alex Dunne (Rodin Motorsport), che durante il primo run era stato costretto ad abortire un tentativo dopo aver danneggiato la sospensione anteriore destra toccando le barriere. Al suo fianco partirà in terza fila Luke Browning (Hitech Grand Prix), davanti a Pepe Marti (Campos Racing).

Ottavo è Martinius Stenshorne, debuttante in Formula 2 questo weekend con Trident, che conquista un buon risultato al suo esordio nella serie cadetta. Il norvegese precede in top 10 Roman Stanek (Invicta Racing) e Sebastian Montoya (Prema Racing), poleman della gara Sprint di domani. Tra gli uomini di classifica, solo tredicesimo Richard Verschoor (MP Motorsport), che anche questo weekend sarà chiamato a rimontare da dietro.

Momento clou della sessione è stato l'incidente tra Stanek e Bennett: il ceco era andato lungo in curva 2, ma nel rientrare in pista non si è avveduto della vettura sopraggiungente di Bennett, prendendolo in pieno. Anche a lui potrebbe essere cancellato il tempo, oltre ad un ulteriore investigazione che potrebbe comportargli un ulteriore penalità.

I risultati completi delle qualifiche di F2 di Baku

La Sprint Race di domani, con griglia invertita per i primi 10, sarà alle 12.15, mentre la Feature Race si terrà domenica mattina alle 9.

Alfredo Cirelli