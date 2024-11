MotoGP | GP Malesia, gara: Bagnaia vince a la tiene aperta, Martin non molla

Tra le torride curve di Sepang, a dettare legge in MotoGP è Francesco Bagnaia, trionfatore in solitaria del GP della Malesia, che si prende la sua rivincita dopo la caduta nella Sprint. Seconda posizione per Jorge Martin, protagonista di un gran duello con Pecco nei primi giri, ma poi costretto a cedere il passo. Terza piazza per Enea Bastianini; fuori dai giochi Marc Marquez, caduto mentre era terzo.

Una gara rocambolesca, caratterizzata da una bandiera rossa subito dopo la partenza per una brutta caduta di gruppo che ha visto coinvolti Jack Miller, Brad Binder e Fabio Quartararo, usciti fortunatamente illesi dall'impatto.

Grande riscatto per Pecco, Martin ci prova

Che sarebbe stata una gran lotta si era capito fin dal primo start, quando Francesco Bagnaia e Jorge Martin sono arrivati pressoché appaiati alla prima curva. A quel punto lo spagnolo, all'interno, ha tardato la staccata, finendo lungo e dando così a Pecco la possibilità di incrociare e portarsi in prima posizione.

Tuttavia, poco dopo è arrivata la - giusta - bandiera rossa per la carambola di gruppo avvenuta in curva 2 innescata da Jack Miller e che ha visto coinvolti anche Brad Binder e Fabio Quartararo, fortunatamente tutti illesi - seppur doloranti - nonostante il terribile impatto. Di questi, da segnalare come solo Quartararo abbia preso parte alla seconda ripartenza, con Binder impossibilitato per motivi tecnici e Miller per motivi precauzionali [è stato portato al Centro Medico per accertamenti, tutti negativi, da dove è uscito sulle sue stesse gambe, ndr].

Alla ripartenza, ecco riproposto il duello tra i due contendenti al titolo. Scattato nuovamente dalla pole [mantenute le posizioni originali in griglia, ndr], Francesco Bagnaia si è dimostrato nettamente più reattivo del rivale allo start, portandosi subito in prima posizione. Una testa della gara che, nei primi quattro giri, Pecco ha dovuto difendere con i denti e con le unghie dagli attacchi di un agguerritissimo Jorge Martin, co-protagonista della bagarre (e dello spettacolo), che però non è riuscito a tenere a lungo il passo di Bagnaia, che si è così involato verso un trionfo in solitaria che gli permette di tenere aperta la corsa al titolo almeno fino al season finale.

Podio per Bastianini, Marquez e Morbidelli nella ghiaia

Alle spalle dei due contendenti al titolo, sul podio troviamo anche la Ducati di Enea Bastianini, che taglia il traguardo con oltre 7" di ritardo dal vincitore. A seguire, quarta piazza per un ottimo Alex Marquez, apparso particolarmente in palla in Malesia, che precede il rookie Pedro Acosta. Sesta posizione per un altrettanto incredibile Fabio Quartararo, che piazza la sua Yamaha ai piedi della top5 nonostante la caduta iniziale e precede l'Aprilia di Maverick Viñales, settimo, e il compagno di squadra Alex Rins, ottavo. Chiudono la top10 Marco Bezzecchi e Augusto Fernandez, rispettivamente nono e decimo.

Ancora una volta, tra i delusi troviamo senza dubbio Franco Morbidelli, protagonista di una scivolata in curva 9 [la stessa dove è caduto ieri Bagnaia, ndr] per via di una chiusura d'anteriore; l'italo-brasiliano, rientrato in sedicesima posizione, ha poi chiuso quattordicesimo. Destino simile anche per Marc Marquez, che segue lo stesso copione della Thailandia e, poco dopo Morbidelli, finisce a terra mentre si trovava in terza posizione. Rientrato nelle retrovie, lo spagnolo ha poi chiuso in dodicesima posizione, a un soffio dalla top10. Infine, da segnalare anche la caduta di Joan Mir.

MotoGP | I risultati della gara di Sepang

L'ordine di arrivo della MotoGP nel GP della Malesia | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

