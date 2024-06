Moto2 | GP Italia, Qualifiche Mugello: Joe Roberts a segno contro il cronometro

Joe Roberts svetta in qualifica al Mugello in Moto2 con il tempo di 1:49.877, nuovo primato assoluto del tracciato toscano. Sergio Garcia, alfiere del team Speedup, porta la propria Boscoscuso alle spalle del pilota Onlyfans American Racing team con solo 78 millesimi di ritardo.

Joe Roberts al top, Pasini tra i migliori

Geograficamente il tracciato nei pressi di Scarperia - paese toscano che ospita il Mugello Circuit - si trova in Italia, ma la bandiera a sventolare oggi è quella del continente Oltreoceano.

Roberts è stato semplicemente il più veloce del gruppo, perfetto durante la decisiva Q2. Il #16 regola due spagnoli alle sue spalle, Garcia ed Alonso Lopez hanno dovuto accontentarsi dei due restanti posti della prima fila.

Quarto Manuel Gonzalez, ottima prestazione per il #18 Gresini Racing che aprirà la seconda fila della griglia davanti a Darryn Binder e Marcos Ramirez. Nella prima parte dello schieramento troveremo anche l'Italia con Mattia Pasini, wild-card in Toscana così come accaduto in Spagna a Barcellona. L'esperto romagnolo sembra avere tutte le carte in regola per puntare alla Top5 alla vigilia di un GP Italia che si prospetta particolarmente interessante.

Aldeguer out dal Q2

Smokiat Chantra ed Aron Canet concludono la Top10 davanti a Celestino Vietti, mentre è da segnalare l'assenza tra i migliori da parte di Fermin Aldeguer. Quest'ultimo ha dovuto arrendersi poco prima della Q2 per un problema fisico, nello specifico un dolore al collo che lamentava sin dalla mattinata. Il centauro è stato trasferito per accertamenti all'ospedale, il volto del team SpeedUP potrebbe tornare in azione nella giornata di domani.

Sabato abbastanza complicato sotto il sole del Mugello anche per Tony Arbolino, portacolori di Marc VDS che si è collocato in 16ma posizione alle spalle di Jake Dixon e di Deniz Oncu.

Domani una prova da non perdere al Mugello, come sempre l'evento precederà in ordine cronologico il via della sfida valida per la MotoGP.

Damiano Cavallari