GTWC Europe | Mercedes passa McLaren ed inizia la notte al comando

La Mercedes #17 GetSpeed di Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz è in cima alla classifica della CrowdStrike 24 Hours of Spa dopo sette ore. La squadra tedesca passa la McLaren #59 ed attualmente controlla la scena davanti a Franck Perera/Sandy Mitchell/Marco Mapelli (Vincenzo Sospiri Racing Lamborghini #163) ed a Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc (AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #50).

24h Spa: Mercedes passa in vetta

L'arrivo della notte ha portato in testa alla corsa la Mercedes AMG GT3 EVO GT3 #17 GetSpeed. Fabian Schiller si è portato in cima alle operazioni ed ha iniziato a gestire la posizione nei confronti della Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #163 VSR di Franck Perera e la Ferrari 296 GT3 #51 AF Corse di Arthur Leclerc.

La classifica è rimasta intatta nell'ultimo periodo nonostante alcune interruzioni. Quarto per la McLaren #59 Garage 59 che mantiene in ogni caso un ruolo d'assoluta protagonista dopo aver controllato senza particolari problemi le prime quattro ore.

Segue la Mercedes #48 Winward Racing e l'Aston Martin #7 Comtoyou Racing quando l'evento entra ufficialmente nella notte dopo il tradizionale spettacolo pirotecnico prima della mezzanotte.

Come già annunciato nel precedente recap, la Ferrari #51 è tornata nel giro del leader. L'equipaggio composto da Alessandro Pier Guidi/Alessio Rovera/Vincent Abril si colloca provvisoriamente in 22ma posizione.

24h Spa: la situazione nelle altre categorie

Harry King/Thierry Vermeulen/Chris Lulham (Verstappen.com Racing Aston Martin #33) stanno dominando la classifica Gold così come Lorens Lecertua/ Ivan Klymenko/Lorenzo Donniacuo/ Wyatt Brichacek (Sainteloc Racing Audi #26) la Silver Cup.

Parentesi anche per Conrad Laursen/ Dennis Marschall/ Zacharie Richard Robichon (Kessel Racing Ferrari #74) e Andrew Howard/Anthony McIntosh/Valentin Hasse-Clot/Ross Gunn (Beechdean Motorsport LTD Aston #100), rispettivamente leader in Bronze e PRO Am.

La 24h di Spa è attualmente in regime di Safety Car in seguito ad un problema in curva 12 per la Ferrari #12 Rinaldi Racing in seguito ad un contatto con l'Audi #66 Tresor Attempto Racing. Le squadre sono pronte per tornare ai box prima di iniziare l'ottava ora del terzo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Luca Pellegrini - Da Spa