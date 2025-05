F1 | GP Miami: Alex Albon vola in top 5 con la Williams

Il Gran Premio di Miami del 2025 di F1 ha segnato il punto di svolta decisivo per Williams, che ha portato in gara le carte giuste per far crescere la sua FW47. I suoi piloti, lo spagnolo Carlos Sainz e il thailandese Alex Albon sono finiti entrambi in top 10 piazzandosi rispettivamente nono e quinto, conquistando 12 punti come team.

Albon brilla tra i giganti di questa stagione

Alex Albon ha portato a casa ben 15 punti in un solo weekend: i 5 presi dal quarto posto nella gara Sprint del Sabato, e i 10 conquistati con la quinta posizione nel Gran Premio di Domenica. Partito settimo dalla quarta fila, subito dietro al compagno di squadra in sesta casella, il thailandese ha mantenuto il sangue freddo per tutta la gara, soprattutto nelle fasi sotto Virtual Safety Car. Subito alla partenza ha guadagnato due posizioni salendo in P5, per scambiarsi poi nuovamente con il compagno di squadra in P6. La sosta al giro 28 con le hard è stata la mossa giusta vista la facilità con cui ha poi recuperato e superato l'italiano Kimi Antonelli della Mercedes, prendendosi la quinta posizione. Non solo un P5 a fine gara, ma è riuscito anche a distanziare la Mercedes di Antonelli dietro di lui di 5 secondi e chiudere di fronte ad entrambe le Ferrari. Le chiamate al box al momento giusto e la macchina che ha messo le ali sono servite per finire in alto tra i migliori. Alex Albon ha dichiarato:

Sono molto contento. Ieri avevamo delle emozioni che ci hanno dato degli alti e bassi pazzeschi. Ho dormito molto e sono tornato forte per la gara.

Credits: X @AtlassianWilliamsRacing

L'altro lato della medaglia: la visione di Sainz

Ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: Carlos Sainz ha appena chiuso un weekend da dimenticare. Nono posto con due punti guadagnati in una gara dove partiva sesto in griglia, e un ritiro nella Sprint del Sabato. Un Gran Premio che lo ha visto protagonista di diversi sorpassi, con il culmine contro l'inglese Lewis Hamilton della Ferrari: prima è stato sorpassato da entrambi i piloti della sua ex squadra, poi all'ultimo giro lo spagnolo ha battuto con la sua gomma anteriore destra contro la SF25 del Cavallino. Sainz ha espresso sentimenti contrastanti durante queste giornate, prima la soddisfazione per una macchina competitiva e subito dopo la consapevolezza di star perdendo il feeling con la FW47.

Il Gran Premio di Miami ha rappresentato un grande salto in avanti per Williams in attesa di Barcellona, lo spartiacque della prima metà di stagione. Le prestazioni di entrambi i piloti hanno portato ottimismo in un team che ha visto il cielo scuro fino alla stagione scorsa, ma la velocità si paga con le prestazioni e i miglioramenti: Williams sarà pronta per resistere fino alla fine della stagione e lottare per le posizioni che contano?

Lara Amerio