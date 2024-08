F1 | Alpine sceglie Jack Doohan per la stagione 2025

Come scritto da LiveGP.it lo scorso 31 luglio, Jack Doohan sarà il nuovo pilota Alpine per il Mondiale F1 2025. L'australiano rimpiazzerà Esteban Ocon con la compagine francese diventando il nuovo compagno di box di Pierre Gasly.

Jack Doohan e Pierre Gasly insieme nel 2025

Alpine scoglie ogni dubbio portando sullo schieramento della prossima stagione agonistica un nuovo debuttante. Il figlio dell'ex centauro Jack Doohan approda in F1 dopo una breve parentesi da pilota di riserva e tanto lavoro al simulatore per Ocon e per Gasly.

L'ex volto dell'Academy Alpine conosce alla perfezione l'ambiente della squadra transalpina che dal GP di Zandvoort di questo week-end avrà già operativo il nuovo team principal Oliver Oakes.

La promozione dall'Academy Alpine

Quest'ultimo ha rilasciato in una nota:

Siamo entusiasti di promuovere Jack a partire dalla prossima stagione. Ho lavorato con Jack nel 2019 e sono pienamente consapevole del suo talento e del suo potenziale, il suo impegno è molto apprezzato dalla squadra. Abbiamo un team molto equilibrato e competitivo per il 2025, Non vediamo l'ora di lavorare con Jack e Pierre per continuare a sviluppare la vettura.

Non poteva mancare anche il parere da parte del 21enne nativo della Gold Coast:

È una grande soddisfazione essere il primo pilota dell’Academy Alpine ad avere un posto in gara con la squadra e sono estremamente grato a coloro che mi hanno sostenuto. Sono molto felice di aver ottenuto la promozione a tempo pieno nel 2025 con il BWT Alpine F1 Team.

Dopo il britannico Oliver Bearman con Haas e l'australiano Jack Doohan con Alpine l'attesa è di scoprire se vi sarà un nuovo debuttante in arrivo anche in casa Mercedes. La casa di Stoccarda potrebbe consegnarci una risposta definitiva magari già settimana prossima in occasione del tradizionale GP Italia di Monza.

Luca Pellegrini