GTWC Europe | BMW in pole con WRT al Nürburgring

Ugo de Wilde/Kelvin van der Linde/Charles Weerts ottengono al Nürburgring la pole in vista del quarto round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. La BMW #32 di WRT precede la M4 GT3 EVO #98 ROWE Racing di Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello e la Ferrari #51 AF Corse – Francorchamps Motor di Alessandro Pier Guidi/Vincent Abril/Alessio Rovera

GTWC Europe Nürburgring: WRT contro Ferrari

Ferrari ha controllato rispettivamente con Alessio Rovera e Vincent Abril la prima e la seconda fase delle qualifiche del GTWC Europe Endurance Cup in Germania. L'italiano ed il monegasco hanno fatto la differenza precedendo in entrambi i casi la BMW M4 GT3 EVO di Kelvin van der Linde e Charles Weerts.

Quest'ultimo si è reso protagonista in Q2 di un contatto che potrebbe costare la pole alla BMW #32. Il belga ha infatti toccato durante l'out lap la Mercedes AMG GT3 EVO #17 GetSpeed di Jules Gounon, l'episodio potrebbe avere ripercussioni negative sull'auto PRO di WRT.

WRT ha fatto la differenza insieme a ROWE Racing, in azione con Raffaele Marciello, nella Q3. De Wilde e l'elvetico vincitore dell'ultima 24h del Nurburgring hanno scavalcato la Ferrari #51, in azione con Alessandro Pier Guidi.

Le tre auto hanno concluso le tre sessioni racchiuse in solamente 87 millesimi dopo tre avvincenti sessioni segnate dall'arrivo di qualche goccia di pioggia per la Q2 e Q3.

GTWC Europe Nürburgring: McLaren avanti in Silver e Gold

Pole in Silver Cup e Gold Cup per Garage 59 McLaren in Germania. La #188, in Silver questo weekend e non in Bronze come accaduto nel 2025, ha fatto la differenza in Silver Cup con James Baldwin/Thomas Fleming/Guilherme Oliveira.

La gemella #58 invece di Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald ha realizzato la pole in Gold Cup ed il quarto posto assoluto davanti all'Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO #7 Comtoyou Racing, la Porsche 992 GT3-R #22 Schumacher CLRT e la Mercedes AMG GT3 EVO #48 Winward Racing Team MANN-Filter.

Menzione finale per la Bronze Cup con Dustin Blattner/ Conrad Laursen/ Dennis Marschall davanti a tutti. La Ferrari 296 GT3 #74 di Kessel Racing potrebbe già quest'oggi ottenere matematicamente il titolo piloti.

Oggi alle 15.00 il penultimo round del GTWC Europe 2025. Ricordiamo che come sempre la corsa potrà essere seguita gratuitamente su YouTube sul canale ufficiale ‘GT World’.

Luca Pellegrini