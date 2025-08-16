Moto2 | GP Austria, Qualifiche: penalizzato González, pole a Holgado

Grido di gioia che si ferma in gola per Manuel González in Moto2. Il leader del campionato ha fatto segnare il nuovo record al Red Bull Ring, ma è stato penalizzato di tre posizioni. La pole passa così a Daniel Holgado, alla prima gioia nella categoria. Dietro a lui Diogo Moreira e Celestino Vietti.

González primo ma partirà 4°, Holgado in pole

Un 1:32.779 senza precedenti quello fatto segnare da Manuel González, che si è preso la pole position con un giro ai limiti della perfezione, il nuovo record in Austria. Nella giornata di venerdì, però, il pilota IntactGP è incappato nel secondo e letale avvertimento: troppo lento in traiettoria. Il regolamento, in questi casi, parla chiaro: tre posizioni sulla griglia di partenza per la gara di domenica. Il primo tempo diventa così la seconda fila per il #18, che partirà 4° ma con grandi speranze. La pole position passa così a Daniel Holgado, che corona così in parte una ottima prima parte di stagione. Arrivato in Moto2 con meno speranze rispetto ai rivali dello scorso anno in Moto3, Holgado è stato il più veloce ad adattarsi alla nuova categoria. Se per buona parte del turno sembrava essere il suo compagno David Alonso a poter combattere per la pole position, Holgado si è preso il 2° tempo alla fine del turno scalando al palo per la gara di domani.

Vietti in prima fila, Fantic e Dixon lontani

Torna ad avere un sabato più che positivo Diogo Moreira, senza dubbio il pilota più chiacchierato per un possibile passaggio in MotoGP già nel 2026. Il brasiliano di Italtrans termina il Q2 al 2° posto, precedendo di poco Celestino Vietti. Il piemontese è stato il pilota Boscoscuro più veloce del turno, prendendosi così l'ultima posizione possibile in prima fila. Quinta posizione per David Alonso, in netta crescita dopo un primo impatto con la Moto2 rivedibile. Il secondo pilota IntactGP, Senna Agius, continua il suo 2025 più che altalenante con il 6° tempo.

Alcuni dei grandi protagonisti del campionato di Moto2 hanno avuto un sabato difficile: Arón Canet, fresco di annuncio con Marc VDS per l'anno prossimo, è solamente 8°. Poco peggio per Barry Baltus, con Fantic che conferma una certa difficoltà sul tracciato del Red Bull Ring. È solo 20° Jake Dixon, all'ultimo anno di Moto2 prima del trasferimento nel WorldSBK. Tony Arbolino, dopo una prima parte di Q2 incoraggiante, chiude solo al 13° posto assoluto.

Moto2 | GP Austria: i risultati delle qualifiche

Valentino Aggio