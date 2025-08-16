Moto2 | Cambio di rotta per Canet: correrà con Marc VDS

Il sogno proibito del WorldSBK rimarrà nel Motomondiale, almeno per ora. Arón Canet ha ufficializzato l'accordo per rimanere in Moto2 con il Marc VDS Racing Team prendendo così il posto di Jake Dixon, diretto in HRC proprio tra le derivate di serie.

Il “no” della MotoGP

Si sa: il sogno di ogni pilota è quello di arrivare in MotoGP. Di certo Arón Canet rientra in questa categoria, con i risultati a parlare per lui: vice-campione lo scorso anno e ampiamente in lotta per il titolo di questa stagione, lo spagnolo di Fantic Racing è uno dei piloti più costanti della Moto2 negli ultimi anni. Qualche giorno fa, però, Canet aveva già annunciato che non avrebbe compiuto il salto in MotoGP. Una cosa sicuramente dolorosa da ammettere per il #44, che vanta 5 vittorie e 28 podi nella classe cadetta. Poco male per lui, dato che nessun attuale pilota della Moto2 è destinato a fare il salto di categoria nel 2026.

WorldSBK, c'è ancora da aspettare

Al fronte del “no” da parte della top class del Motomondiale, come tanti piloti hanno fatto in passato anche Arón Canet sembrava destinato ad un futuro nel WorldSBK. Secondo le ultime voci, il pilota avrebbe avuto due offerte molto importanti sul piatto: sia Aruba.it Racing - Ducati che BMW, i due costruttori che si stanno giocando il titolo rispettivamente con Nicolò Bulega e Toprak Razgatlıoğlu. Una prospettiva sicuramente interessante, ma che non ha stuzzicato abbastanza Canet per provare il salto di categoria. A Brno lo spagnolo aveva dichiarato a Motosprint: “Devo valutare le tre proposte che ho sul tavolo e decidere che cosa sia meglio per il mio futuro”.

Questo lascia le due superpotenze delle derivate dalla serie ancora alla caccia di un secondo pilota: se a Borgo Panigale rimarrà Bulega, a Monaco di Baviera ci sarà Danilo Petrucci. Entrambe le case speravano di poter contare su un pilota giovane e con una discreta esperienza a livello mondiale, profilo sicuramente completato da parte di Canet. Ora il pezzo pregiato per il WorldSBK rimane Iker Lecuona, senza un contratto al termine dell'anno e senz'altro corteggiato da molti. Per Canet, invece, il futuro è tutto da scrivere: con Marc VDS Racing Team il #44 cercherà di diventare uno dei più vincenti nella storia della Moto2, visto il contratto pluriennale appena firmato.

Valentino Aggio