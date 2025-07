CIGT Sprint | Mugello, gara 2: successo di forza per Lamborghini e VSR

Una vittoria maturata negli ultimi minuti di gara quella che ha visto protagonista la Lamborghini Huracàn del team VSR Racing. Edoardo Liberati ha coronato al meglio il lavoro svolto nel primo stint da Andrea Frassineti, grazie anche ad un bel sorpasso sulla Ferrari 296 di Mahaver Raghunathan. L'indiano e il suo co-equpier Lorenzo Ferrari, scattato dalla pole, sono poi sprofondati nella pancia del gruppo, mentre nella Pro-Am si è imposta l'altra Huracàn del team romagnolo con Michelotto e Zanon.

La Safety compatta, Liberati dà l'affondo decisivo

La prima fase di gara ha visto uno sviluppo abbastanza lineare, con il poleman Lorenzo Ferrari bravo a mantenere la prima posizione e prendere un discreto margine sugli inseguitori, guidati da Andrea Frassineti. Alle loro spalle, bellissimo lo start della Honda NSX di Di Amato e della BMW M4 di Jesse Khron, vincitrice della manche di ieri. Anche le soste non hanno cambiato particolarmente i valori in campo, fino al lungo di Marazzi, che al diciottesimo passaggio ha insabbiato la sua 296 alla San Donato.

A questo punto, l'ingresso della Safety Car è stato praticamente inevitabile, con i mezzi impegnati per rimuovere la vettura. Al restart, l'indiano leader della classifica si è trovato subito in difficoltà rispetto ai rivali nel trovare il ritmo giusto, forse dopo aver fatto raffreddare in maniera eccessiva gomme e freni. Una manovra decisa e molto bella di Liberati alla Casanova ha poi chiuso la questione, con la Lamborghini a mettere in maniera decisa il muso davanti alla Rossa di Maranello. A quel punto, però, la #51 si è trovata ad essere sotto attacco da parte di praticamente tutti i rivali.

Ad approfittarne sono stati subito Jelmini e Klingmann, che sono andati dunque a prendersi le altre due posizioni del podio assoluto, che ha dunque visto tre vetture diverse sui propri gradini. Una gara entusiasmante, con gli equipaggi a darsi battaglia in maniera decisa ma sempre molto corretta. Liberati e Frassineti hanno veramente estratto il meglio dal lavoro del team, portandosi così in testa al campionato con un punto di vantaggio sulla coppia BMW formata da Klingmann e Khron.

VSR vince anche in Pro-Am, Han si prende la Am

La giornata praticamente perfetta per il team di Vincenzo Sospiri e per Lamborghini è stata completata dal successo nella categoria Pro-Am ottenuto da Zanon e Michelotto, bravi a sfruttare soprattutto la neutralizzazione della gara e a non farsi sorprendere da Caglioni, che nel frattempo aveva preso il posto di Alatalo sulla seconda BMW del team Ceccato Racing. AF Corse ha completato il podio con Colavita e Badawi.

Successo targato Ferrari, invece, nella classe Am, con il pilota cinese Han a portare Target Racing sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle, hanno chiuso l'altra Ferrari Gandhour e la Audi R8 Tresor di Cassarà e Clementi Pisani.

Due gare entusiasmanti e ricche di colpi di scena quelle vissute al Mugello. Dopo la pausa estiva, il Campionato Italiano GT Sprint tornerà in pista a settembre per le sfide decisive, che si terranno a Imola e Monza.

Dal Mugello - Nicola Saglia