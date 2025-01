Dakar 2025 | Moto, Stage 6: Ricky Brabec torna a graffiare

Dopo la meritata giornata di riposo, la Dakar 2025 riprende il proprio cammino entrando nella seconda e decisiva settimana. Lo Stage 6 vede finalmente Honda trionfare con il vincitore dell'ultima edizione Ricky Brabec. Lo statunitense ha preceduto di soli 23" il compagno di tenda Adrien Van Beveren, mentre il cileno José Ignacio Cornejo Florimo chiude il podio in una giornata nera per Hero.

Finalmente Ricky Brabec! Ross Branch costretto al ritiro

HRC aspettava uno squillo: chi meglio del campione in carica della Dakar poteva darlo? Ricky Brabec ha portato a termine la tappa in maniera esemplare, stage che ha visto diversi piloti giocarsi la vittoria. Il #9 di Honda è spuntato all'ultimo, riuscendo così a beffare il compagno Adrien Van Beveren: per il francese secondo successo consecutivo sfiorato dopo quello dello Stage 5 che lo ha visto penalizzato sulla linea del traguardo. I due piloti del marchio di Tokyo hanno avuto la meglio di José Ignacio Cornejo Florimo, transitato per primo all'ultimo waypoint prima dell'arrivo. Il cileno di Hero paga solo 51" dopo cinque ore di gara.

Cornejo Florimo regala una piccola gioia a Hero in una giornata da dimenticare per il costruttore indiano. Al km 48 Ross Branch, al tempo 3° nella classifica generale, ha sofferto una caduta. La Direzione Gara lo ha trasportato con l'elicottero al bivacco per ulteriori aggiornamenti sulla propria condizione fisica. Gara finita per il campione del Mondo Rally Raid in carica. Il botswano non è l'unico ad aver dato forfait: durante il giorno di riposo anche il due volte vincitore Kevin Benavides ha deciso di ritirarsi: l'argentino di KTM era arrivato alla corsa saudita ancora convalescente da un infortunio e le sue condizioni non erano adatte per continuare al meglio la competizione.

Tosha Schareina rosicchia tre minuti su Sanders

Appena fuori dal podio di giornata Tosha Schareina, 4° al traguardo con 2'27" nei confronti del compagno Brabec. Lo spagnolo di HRC toglie 3'16" dal suo ritardo nei confronti di Daniel Sanders. Il leader di classifica ha vissuto un'altra giornata non del tutto positiva, conclusasi al 9° posto di tappa ma pagando solo 5'43" rispetto al vincitore. L'australiano mantiene così saldamente il comando della generale con 11'46" rispetto al rivale spagnolo. Schareina, piuttosto, dovrebbe guardarsi dal ritorno del compagno Van Beveren, che ora gli dista 7'25". Quinta posizione di tappa per Luciano Benavides (+ 3'36"), seguito dalla Sherco di Lorenzo Santolino (6° a 3'47"). Torna finalmente a vedersi nelle posizioni di vertice Mason Klein. L'americano in sella alla Kove si è finalmente mostrato competitivo per le posizioni di testa, salvo poi perdere strada nel finale. Klein ha chiuso 7° a 4'22" dal connazionale Brabec. Chiude 30° assoluto Paolo Lucci, il primo dei piloti italiani.

Dakar 2025, Moto | La classifica dello Stage 6

Dakar 2025, Moto | La classifica generale dopo lo Stage 6

Daniel Sanders (AUS, KTM) 35h 18'49" Tosha Schareina (SPA, HRC) + 11'46" Adrien Van Beveren (FRA, HRC) + 19'11" Ricky Brabec (USA, HRC) + 23'18" Skyler Howes (USA, HRC) + 27'25" Luciano Benavides (ARG, KTM) + 30'08" Pablo Quintanilla (CHL, HRC) + 40'52" José Ingacio Cornejo Florimo (CHL, Hero) + 44'39" Lorenzo Santolino (SPA, Sherco) + 1h 09'28" Edgar Canet (SPA, KTM) + 1h 16'59"

Valentino Aggio

