F1 | Newey-Ferrari, incontro segreto a Londra per pianificare il futuro

L'ufficialità dell'addio di Adrian Newey alla Red Bull è ormai soltanto una questione di ore. Dopo il caos scoppiato in seno alla scuderia di Milton Keynes, facente seguito all'ormai celebre “Horner gate”, il progettista britannico ha comunicato nei giorni scorsi ai vertici del team la volontà di intraprendere una nuova sfida. E mentre si attende di definire il periodo di gardening per la risoluzione anticipata del contratto in scadenza alla fine del 2025, le pretendenti (Ferrari in primis) si sono fatte subito avanti per andare a caccia del “colpo” clamoroso.

Newey lascia Red Bull, in arrivo il comunicato ufficiale

Newey-Red Bull, è addio. Ormai manca solo l'annuncio ufficiale, ma come già anticipato nei giorni scorsi, il 65enne ingegnere di Colchester ha ormai preso la propria decisione di lasciare il team dopo ben sedici lunghi anni. Un percorso ricco di successi, che ha visto la scuderia di Milton Keynes piazzare un primo ciclo vincente grazie ai quattro titoli iridati colti da Sebastian Vettel tra il 2010 e il 2013, prima dell'attuale dominio firmato da Max Verstappen iniziato nel 2021. I legali delle parti sono al lavoro per definire la risoluzione anticipata del contratto e stabilire importanti dettagli, tra cui quello del periodo di gardening che il “genio” dei progettisti dovrà osservare prima di potersi mettere al lavoro con un'altra scuderia.

Aston Martin e Ferrari a caccia di Newey

Già, perché inevitabilmente le pretendenti non mancano. Come noto, sono state soprattutto Aston Martin e Ferrari le prime a farsi avanti per inoltrare un'offerta a Newey, il quale al momento avrebbe solo l'imbarazzo della scelta per definire la sua prossima sfida professionale. Sarà necessario per lui scegliere tra l'affascinante compito di portare la scuderia di Lawrence Stroll al successo e quello ancor più prestigioso di riportare definitivamente ai vertici il Cavallino Rampante, a partire dal nuovo ciclo tecnico delle vetture che saranno in pista dalla stagione 2026. Più defilata, al momento, sembrerebbe essere la Mercedes, la quale avrebbe a sua volta tutto l'interesse per iniziare una ristrutturazione del proprio organigramma tecnico magari proprio attorno ad una figura come quella del progettista inglese.

Vasseur vola a Londra per piazzare il “colpo” Newey

E mentre il personale dei team in queste ore è volato a Miami per l'ormai imminente weekend del Gran Premio, un uomo di punta di Maranello ha invece fatto una deviazione prima di imbarcarsi per la Florida. Si tratta di Frederic Vasseur, team principal Ferrari, che si sarebbe recato nel capoluogo britannico proprio per incontrare Adrian Newey. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, l'accordo potrebbe portare il progettista inglese a lavorare da subito sulla monoposto 2026, andando così a rappresentare il secondo “colpo” di mercato del Cavallino dopo l'ingaggio di Lewis Hamilton. Per la Ferrari, qualora l'accordo si dovesse concretizzare, si tratterebbe di una svolta tecnica “epocale”, che porterebbe a Maranello il fuoriclasse dei progettisti, consentendo a quest'ultimo di porre le basi per un ciclo che i tifosi della Rossa si augurano possa essere vincente. A breve in arrivo ulteriori novità.

Marco Privitera