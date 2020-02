Dopo tre giorni di test a Sepang per la MotoGP, oggi è toccato a Moto2 e Moto3 scendere in pista per una due giorni di test privati sul tracciato di Jerez. La prossima settimana i piloti di entrambe le categorie scenderanno nuovamente in pista (dal 19 al 21 febbraio) sul medesimo tracciato per svolgere i primi test ufficiali.









Per entrambe le categorie a salire in cima alla classifica dei tempi, in questa prima giornata, sono stati due spagnoli: in Moto2 Jorge Martin, con il tempo di 1:41.841 e ben 68 giri percorsi, ha preceduto il nostro Luca Marini, il connazionale Jorge Navarro e Fabio Di Giannantonio. Per quanto concerne invece la categoria “più giovane”, Sergio Garcia ha chiuso al top fermando il cronometro su 1:45.917, precedendo il giapponese Ai Ogura e l’argentino Gabriel Rodrigo.

Ottima la prestazione dei nostri portacolori in Moto2, dove nella top ten ne troviamo altri due: Marco Bezzecchi e Nicolò Bulega (settimo ed ottavo), che hanno trovato il giusto ritmo per cominciare nel migliore dei modi il loro 2020. Alle loro spalle, con il nono tempo e 57 giri, il vice-campione Moto3 2019 Aron Canet.

Per quanto riguarda invece la Moto3, bisogna scendere fino alla nona piazza per trovare il primo degli italiani: si tratta di Stefano Nepa, che con il tempo di 1:47.173 e 63 giri, ha preceduto altri due piloti portacolori (unici tre presenti in pista): Celestino Vietti ha chiuso la top ten siglando un 1.47.289, mentre Andrea Migno ha fatto segnare il tempo di 1:47.312 con ben 72 tornate percorse. Domani la seconda giornata di test a Jerez.

Giulia Scalerandi