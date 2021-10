National Trophy 2021 | Vallelunga: Saltarelli vince la 1000, Spinelli in 600 e Momesso la RS 660 Cup

L’ultima domenica del National Trophy 2021 ha visto primeggiare Simone Saltarelli nella classe dedicata alle 1000, Nicholas Spinelli in 600 e Filippo Momesso nella categoria dedicata alle Aprilia RS 660. Le gare di Vallelunga si sono svolte nella mattinata e soprattutto la classe regina ha regalato spettacolo grazie ad una splendida volata a tre.

NATIONAL TROPHY 1000 | TAMBURINI PRIMO SUL TRAGUARDO MA PENALIZZATO, VINCE SALTARELLI

Lo spettacolare National Trophy 1000 2021 va in archivia con un finale spettacolare. Alla vigilia dell’ultimo giro il campione Roberto Tamburini, Lorenzo Salvadori e Simone Saltarelli si sono presentati incollati e pronti a battagliare per la vittoria. Giunti all’ultima curva, la Roma, Tamburini si apre un varco all’interno e supera Saltarelli. I due arrivano praticamente appaiati al traguardo, seguiti da un Salvadori nel ruolo di spettatore. Nella volata al photo-finish prevale Tamburini, che tuttavia viene penalizzato dalla direzione gara per un sorpasso effettuato in regime di bandiera gialla. I 5 secondi di penalità portano il portacolori BMW in 3^ posizione, consentendo a Saltarelli di ottenere la prima vittoria in stagione. Salvadori, 2°, artiglia il quinto podio stagionale, confermando la stessa posizione nella classifica piloti.

NATIONAL TROPHY 600 | NICHOLAS SPINELLI BATTE SAMUELE CAVALIERI

Nel tracciato Piero Taruffi di Vallelunga è la Ducati Panigale di Nicholas Spinelli a svettare con due secondi di vantaggio sul compagno di marca Samuele Cavalieri. Entrambi i rappresentanti della classe Big Sport sono giunti sul traguardo con un ampio margine su Luigi Brignoli, 3° nella assoluto e vincitore nella categoria NT600. Dietro Brignoli troviamo la Ducati di Matteo Ciprietti – campione 2021 – e la Triumph di Emanuele Pusceddu. Solo 8° il campione NT600 di quest’anno Armando Ponto, giunto a circa 15″ dal vincitore di giornata.

APRILIA RS660 CUP | FILIPPO MOMESSO STACCA MAXWELL TOTH DI MEZZO SECONDO E VINCE

Combattuto anche l’epilogo della prima stagione organizzata dalla casa di Noale in collaborazione con il National Trophy. La sfida finale ha visto protagonisti Filippo Momesso e lo statunitense Maxwell Toth, giunti sotto la bandiera a scacchi con uno scarto di soli cinque decimi di secondo a favore dell’italiano, che con la vittoria chiude il campionato in 2^ posizione battendo Benedetto Rasa di due punti. Proprio quest’ultimo ha terminato la gara in 3^ piazza, completando il podio del round di Vallelunga. Assente in questo fine settimana il campione Alessandro Arcangeli, incoronato nel penultimo appuntamento del Mugello.

Matteo Pittaccio