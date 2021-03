La neonata joint-venture tra Academy Motorsport di Federico Monti e Alex Caffi Motorsport con il supporto tecnico di Race Art Technology ha trovato il suo pilota di punta. L’ex campione del mondo di Formula 1 e della Indy 500 Jacques Villeneuve piloterà la EuroNASCAR FJ #5 per dare la caccia al titolo 2021 della NASCAR Whelen Euro Series.

Dopo essere arrivato molte volte vicino a vincere la sua prima gara NASCAR nelle ultime due stagioni, Villeneuve è pronto a lottare per il campionato EuroNASCAR. Il canadese vanta quattro podi, sei top-5 e nove top-10 in 15 partenze in EuroNASCAR PRO.

VILLENEUVE: “C’E’ TUTTO PER VINCERE”

“Sono molto carico e felice di iniziare questa stagione con un team nuovo di zecca e il grande entusiasmo che tutti stanno profondendo. Federico e Alex apportano un mix perfetto di atteggiamento positivo, esperienza e conoscenze di cui abbiamo bisogno per partire con il piede giusto in questo nuovo progetto,” ha detto Villeneuve. “Sono convinto che abbiamo quello che serve per lottare per la vittoria in ogni gara della stagione 2021 della NWES”.

Per il co-proprietario del team Federico Monti, che ha mosso i suoi primi passi nella NASCAR Whelen Euro Series arrivando secondo nel Club Challenge 2020, avere Villeneuve in squadra è semplicemente un sogno che si realizza.

“È una questione di cuore e passione. Ero un grande fan del padre di Jacques, Gilles. Quando è morto avevo 10 anni e ho scritto una lettera alla madre di Jacques dicendole che sognavo che un giorno un Villeneuve sarebbe stato campione del mondo. Jacques non solo è diventato campione del mondo, ma è diventato anche un pilota molto speciale e unico per me, per il modo in cui guida e per il suo atteggiamento fuori dalla macchina”, ha detto Monti. “E’ l’unico pilota non ferrarista per cui ho fatto il tifo e dargli l’opportunità di inseguire un titolo NASCAR è semplicemente incredibile. Penso davvero che insieme ad Alex Caffi e con il supporto di Race Art Technology, possiamo fare qualcosa di speciale e voglio ringraziare tutte le persone coinvolte. Stiamo mettendo tutti i nostri sforzi in questa nuova avventura”.

CAFFI: “FANTASTICO AVERE JACQUES CON NOI”

La firma di Villeneuve segnerà anche una nuova pietra miliare per la NASCAR Whelen Euro Series. Per la prima volta nella storia del campionato, due ex concorrenti di Formula 1 fanno squadra in EuroNASCAR: Alex Caffi come proprietario del team e Jacques Villeneuve come pilota.

“Sono estremamente felice. È fantastico avere un campione del mondo di Formula 1 con noi. Come ho detto in precedenti occasioni, questa partnership con Federico Monti e Academy Motorsport sta davvero portando il nostro progetto al livello successivo”, ha detto Caffi. “Grazie a questa joint-venture, finalmente lotteremo per il titolo EuroNASCAR PRO con Jacques, ma potremo anche dire la nostra in tutti i campionati NWES, dalla EuroNASCAR 2 con Vladimiros al Club Challenge con Federico stesso. Non vedo l’ora di iniziare, la NASCAR Whelen Euro Series ha raggiunto un livello di competitività molto alto negli ultimi anni ed è fantastico fare questo ulteriore passo avanti.”

La partnership tra Academy Motorsport e Alex Caffi Motorsport sta lavorando per schierare fino a tre vetture full-time quest’anno e i test pre-stagionali inizieranno nelle prossime settimane per preparare la prima gara della stagione, in programma Valencia il 15-16 maggio.